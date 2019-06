Jussi Halla-aho: Päätös 115 000 €:n potin peruuttamisesta kohtuuton - ”Eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä Perussuomalaisten Nuorten tuen peruuttamisesta ja tänä vuonna jo maksetun tuen takaisin perimisestä kohtuuttomana.

”Oma näkemykseni on, että tuen peruuttaminen ja takaisinperiminen on kohtuuton seuraus yksittäisestä typerästä tviittauksesta. Päätökseen on syytä hakea oikaisua ja tarvittaessa viedä se oikeuteen”, hän kommentoi Facebook-tilillään.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä. Avustuksen peruuttaminen liittyy PS-Nuorten virallisella Twitter-tilillä julkaistuun kuvaan tummaihoisesta perheestä, jonka saatteena oli kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, "jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä".

”Perussuomalaisia nuoria on rahoituksen osalta syrjitty koko järjestön olemassaolon ajan suhteessa muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin. Muutaman öyhöttäjän kommentit tarjosivat poliittisille vastustajille herkullisen tilaisuuden, jota ei tietenkään jätetty käyttämättä”, Halla-aho sanoo.

Päätös on Halla-ahon mukaan kohtuuton, koska se käytännössä lopettaa PS-nuorten toiminnan ja ajaa sen konkurssiin.

”On selvää, että järjestöllä ei ole kykyä maksaa takaisin jo suoritettua 57 000 euron erää. Takaisinperintä on perusteeton siltäkin osin, että kyseistä summaa ei tietenkään ole käytetty mihinkään nuorisolain vastaiseen tarkoitukseen vaan normaalin järjestötoiminnan kuluihin.”

Kysymyksessä on ensimmäinen kerta historiassa, kun nuorisoalan järjestön avustus joudutaan perimään takaisin siksi, että sen toiminta on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa. Halla-aho sanoo päätöksen avaavan ovet mielivaltaiselle sabotoinnille.

”Päätös avaa ovet sille, että kulloinkin vallassa olevat puolueet voivat enemmän tai vähemmän mielivaltaisilla perusteilla sabotoida kilpailijoidensa toimintaa. Näin ei toimita vapaassa maassa ja oikeusvaltiossa.”

Ministeriö korosti tiedotteessaan keskiviikkona, että avustettavan nuorisoalan järjestön tulee toiminnassaan toteuttaa nuorisolain tavoitteita.

”Ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”, ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtaja Esko Ranto sanoo.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa.

Valtuutetun mukaan järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa.

Halla-aho huomauttaa, että perussuomalaiset haluaa puolueena lopettaa lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin ns. humanitaarisen maahanmuuton kokonaan.

”Tämä on täysin legitiimi tavoite, jota edistämme demokraattisin keinoin. Nyt nähdyt nuorisolain tulkinnat antavat ymmärtää, että tällainen tavoite olisi peruste evätä julkinen tuki, jota muuten jaetaan järjestöille poliittiseen katsantokantaan riippumatta.”

Halla-aho moittii myös kohun aiheuttaneen tviitin kirjoittajia,

”Se, että ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen ja väärä, ei tietenkään muuta sitä seikkaa, että eräät PS-nuorten toimijat syöttämällä syöttivät vastustajan lapaan ja kaikin tavoin pahensivat tilannetta. Mahdolliset seuraukset kärsii koko järjestö ja kaikki sen jäsenet. Siksi toistan aiemman, sekä sisäisesti että julkisesti esitetyn toiveen, että PS-nuorten jäsenistö reagoisi järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat.”

Perussuomalaiset Nuoret kertoi keskiviikkona vaativansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikaisua vuoden 2019 avustuksen maksamisen lopettamisesta ja jo maksetun osuuden takaisin perimisestä.

”Järjestö tulee laittamaan OKM:lle oikaisuvaatimuksen päätöksestä ja jos oikaisua ei saada, niin ainoa vaihtoehto on viedä asia oikeuteen”, PS-Nuorten pääsihteeri Toni Saarinen sanoi tiedotteessa.

