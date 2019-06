Ryöpytys hoitajamitoituksesta jatkuu: ”Ministerin olisi nyt uskottavuuden nimissä aika myöntää tosiasiat”

Perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) puheet hoitajamitoituksesta kuulostavat kokoomuksen kansanedustajan Sari Sarkomaan mielestä ”päivä päivältä kummallisemmilta”. Sarkomaa kuvailee Kiurun kommentteja ”melkeinpä kalajutuiksi”.

Kiuru sanoi eilen keskiviikkona Huomenta Suomessa, että ministeriön tekemä lakiesitys edellyttää lausuntokierrosta, jota ei kesäkaudella voi tehdä. Sen sijaan eduskunnassa kansanedustajan tai useamman ryhmän tekemä lakialoite ei edellytä lausuntokierroksen järjestämistä.

”Ministeri Kiurun on syytä lopettaa monipolviset selitykset ja kannettava vastuunsa ministerinä. Peruspalveluministerinä Kiurun on keskityttävä vanhuspalveluiden epäkohtien korjaamiseen. Ministerin olisi nyt uskottavuuden nimissä aika myöntää tosiasiat. Kiurun väite viime eduskuntakaudella siitä, että hoitajamitoitus on laitettavissa kuntoon heti ja yhdellä virkkeellä, ei ole todellisuutta”, Sarkomaa sanoo tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysasioissa profiloitunut oppositiokansanedustaja Arja Juvonen (ps) syytti aikaisemmin torstaina Kiurua hidastelusta ja bluffaamisesta.

”Ministerillä on valta itse omasta aloitteesta ja niin halutessaan antaa heti ripeä päätös hoitajamitoituslain esivalmistelun aloittamisesta. Ministerin oma aloite käynnistää lain esivalmistelun, joka tehdään joko virkamiestyönä tai valmisteluelimessä”, hän kirjoitti blogissaan.

Vanhuspalvelulain uudistustyön valmistelu kuitenkin aloitettiin jo edellisen perhe- ja peruspalveluministerin Annika Saarikon (kesk) aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa laajan työryhmän valmistelemaan ”uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen” eli muun muassa vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen. Tämä sama työryhmä jatkaa edelleen työtään.

”Kyllä valmistelu on käynnissä. Se aloitettiin jo vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen osalta ministeri Saarikon aikana ja sitä jatketaan samalla kokoonpanolla myös tämän hallituskauden aikana, että saadaan koko vanhuspalvelulaki uudistettua. Sen tärkeä osa on se, millä tavalla tämä mitoitus säädetään lakiin ja tältä osin myös sen valmistelu on jo aloitettu. Se vaatii sekä virka- että asiantuntijavalmistelua ja nämä valmistelut on käynnistetty”, Kiuru sanoi Uudelle Suomelle.

