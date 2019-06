Li Anderssonilta piikki Antti Rinteelle: ”Työttömyys on kaikkea muuta kuin chillaamista”

Opetusministeri Li Andersson (vas) huomauttaa Twitterissä pääministeri Antti Rinteelle (sd), että ”työttömyys on kaikkea muuta kuin chillaamista”.

Kommentti liittyy Rinteen keskiviikkona työllisyysseminaarin päätöspuheenvuoron toteamukseen, jonka mukaan ”meillä ei ole varaa sellaiseen maailmaan, jossa chillaillaan”. Lausunnosta on uutisoinut Ilta-Sanomat.

Rinteen mukaan työikäisten ihmisten chillailu on omiaan vaarantamaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden.



”Töihin pitää lähteä, kun on työkykyinen tai osakykyinen”, hän sanoi.

Li Andersson muistuttaa, että itse asiassa työttömyys aiheuttaa monille ahdistusta ja pahoinvointia.

”Työttömyys on kaikkea muuta kuin "chillaamista". Rahamurheet ja epävarmat tulevaisuusnäkymät aiheuttavat todella monille ahdistusta ja pahoinvointia. Sitten on työelämässä paljon uupumuksesta ja stressistä kärsiviä, jotka tarvitsevat mahdollisuuden chillata.”

Myös Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi osallistuu keskusteluun. Hänen mukaansa on vaikea nähdä, että työn karttaminen olisi oikea ongelma Suomessa.

”Vaikea on nähdä, että ns. ”chillailu” tai jokin työn karttaminen olisivat varsinainen ongelma. Pikemminkin kyse on mielestäni työpaikkojen puutteesta sekä työnhakijan näkökulmasta puutteellisista palveluista. Koulutus- ja osaamistason nostaminen auttaisi myös.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Näin on. Vaikea on nähdä, että ns. ”chillailu” tai jokin työn karttaminen olisivat varsinainen ongelma. Pikemminkin kyse on mielestäni työpaikkojen puutteesta sekä työnhakijan näkökulmasta puutteellisista palveluista. Koulutus- ja osaamistason nostaminen auttaisi myös. — Mikkel Näkkäläjärvi (@Nakkalajarvi) June 21, 2019

Rinteen hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden loppuun eli vuoteen 2023 mennessä. Se tarkoittaa tämän hetken ennusteeseen verrattuna työllisyyden kasvua noin 60 000 henkilöllä. Moni ekonomisti on epäillyt, että tavoite on karannut hallitukselta jo ennen sen varsinaisen työn alkua. Lue tarkemmin: Antti Rinteen tärkein tavoite karkasi jo nyt? ”On korjattava enemmän kuin pari napsua”

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) myönsi keskiviikon seminaarissa, ettei talouskasvu yksin riitä tuomaan tarvittavia uusia työpaikkoja.

”Kyse ei ole mistään hallituksen omasta keksinnöstä vaan välttämättömyydestä. Meidän on saatava mahdollisimman moni osalliseksi työelämään ja sitä kautta rahoittamaan yhteistä hyvinvointia.”

Lintilä linjasi kuitenkin samalla, että työllisyystoimet eivät voi merkittävästi lisätä julkisia menoja, koska hallitusohjelmassa tavoite julkisen talouden tasapainottamisesta vuoteen 2023 mennessä.

