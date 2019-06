Suomalaisten kesälomista paljastui yleinen puute – Liitto: ”Yleensä aina lainvastaista”

Mahdollisuus neljän viikon katkeamattomaan kesälomaan jakautuu Suomessa epätasaisesti, ilmenee toimihenkilöliitto Erton tilaamasta kyselystä.

Kyselyn mukaan suunnilleen yksi neljästä ei saa lain suomaa lepo- ja palautumisaikaa. Tulotaso, yrityksen koko ja palkansaajan ikä näyttivät vaikuttavan mahdollisuuksiin pitää kesälomaa.

”Huolestuttavinta on se, miten epätasaisesti mahdollisuus lomaan jakautuu. Nuorten lisäksi riskiryhmissä jaksamisen kannalta ovat pienissä yrityksissä työskentelevät sekä alemman tulotason omaavat”, Erton tiedotteessa kerrotaan.

”Myös tietyillä aloilla tilanne on erittäin huolestuttava. Taloushallinnon alalla työskentelevistä jäsenistämme vain 17 prosenttia saa yhdenjaksoisen neljän viikon loman ja 41 prosenttia saa kolmen viikon loman. Lähes kolmannes saa vain kahden viikon yhdenjaksoisen lepoajan”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

Terveystalo julkaisi keväällä potilasdataa, jonka mukaan 20–29-vuotiailla mielenterveyden ongelmat ovat nousseet suurimmaksi sairauspoissaolojen aiheuttajaksi.

Nuorten aikuisten uupumisen syy?

Erton tiedotteessa pohditaan, voiko katkeamattoman loman puute olla yksi syy nuorten aikuisten uupumiseen.

”Työntekijöiden jaksamisesta puhutaan nykyään jatkuvasti ja erityisesti nuorten uupuminen on todella huolestuttavaa. Työntekijöiden jaksamisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että heillä on kerran vuodessa oikeus lain suomaan kunnolliseen palautumiseen”, Aaltonen sanoo.

Hän huomauttaa, että vuosilomalaissa on annettu työnantajalle mahdollisuus poiketa yhdenjaksoisesta neljän viikon lomasta vain hyvin poikkeuksellisesti.

”Yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen. Hyvin poikkeuksellisia syitä on nimittäin käytännössä niin vähän, ettei sillä ole tilastollista merkitystä”, Aaltonen kertoo.

Yleinen perustelu loman pilkkomiseen on Aaltosen mukaan se, että neljän viikon loma pakottaa työnantajan palkkaamaan lomailevalle työntekijälleen sijaisen. Aaltosen mukaan peruste on lainvastainen.

Lomaa voi jakaa osiin yhdessä sopimalla. Sen ehtona on, että työntekijä haluaa aidosti pitää lomansa useammassa osassa.

Erton mukaan loman pitäminen katkeamattomana on levon ja palautumisen kannalta työntekijälle paras vaihtoehto.