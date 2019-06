Kokoomuslainen vetoaa: Vihreän ministerin puututtava vesivoimalaan – ”Vie pohjan hallitusohjelman hyviltä kirjauksilta”

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén pitää omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) kannanottoa Sierilän vesivoimalaitoksesta ”valitettavana”.

Paatero ilmoitti Ylen haastattelussa, ettei hän aio puuttua Kemijoki Oy:n hankkeeseen eikä näe syytä puuttumiseen. Paatero saa vihreiltä vaikuttajilta ja Luonnonsuojeluliitolta kovaa kritiikkiä linjauksestaan, jonka mukaan uusi vesivoimala ei ole ristiriidassa hallitusohjelman kalapolitiikan ja ympäristölinjausten kanssa.

Kokoomuksen Sirénin mukaan ”hallitusohjelman sinänsä kunnianhimoinen kalapolitiikka saa suuren kolauksen, jos hallituksen ensimmäisillä metreillä Kemijoen pisin valjastamaton osuus padotaan”.

”Hallitusohjelmassa on erinomaiset kirjaukset kalapolitiikan kunnianhimon lisäämiseksi. Vesilain uudistaminen, vaellusesteiden purkaminen ja kalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen ovat oikeita askeleita, joita tuen ilomielin. Valitettavasti nyt näyttää siltä, että matto vedetään näiden hyvien tavoitteiden alta heti alkuun”, sanoo Sirén tiedotteessa.

Sirénin mukaan voimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että viimeiselle Kemijoen patoamattomalle osuudelle syntyisi 30 kilometriä pitkä patoallas, jonka vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle olisivat haitalliset.

”Sierilän vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja vaelluskaloille olisivat hyvin merkittävät. Yksinään Sierilän rakentaminen veisi pohjan hallitusohjelman hyviltä kirjauksilta, sillä sen vaikutukset Kemijoen vapaana virtaavalle yläjuoksulle eivät ole kompensoitavissa”, sanoo Sirén.

Hän vetoaa Paateron ja sdp:n hallituskumppaneihin eli vihreisiin, jotta asiaa vielä harkittaisiin.

”Toivon, että ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) nostaisi Sierilän vesivoimalaitoksen vielä keskusteluun hallituksen piirissä. Vesivoimalla on varmasti rooli myös tulevaisuuden energiantuotannossa, mutta ennen kuin vanhojen voimalaitosten kalatiet on hoidettu kuntoon, on lisärakentamisesta syytä pidättäytyä”, Sirén sanoo.