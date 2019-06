Antti Rinteen vappusatasesta heti äläkkä eduskunnassa: ”Kutistuuko keskikesän kympiksi?”

Eduskunta aloitti tiistaina kuluvan vuoden toisen lisätalousarvion käsittelemisen lähetekeskustelussa.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 162 miljoonan euron lisäystä ja varsinaisiin tuloihin 298 miljoonan euron lisäystä. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 298 miljoonalla eurolla, johon on vaikuttanut muun muassa ansio- ja pääomatuloveron sekä arvonlisäveron tuottoarvioiden nousu. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 136 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan 1,7 miljardia euroa.

Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä. Hankkeilla haetaan keinoja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen koko maassa sekä parannetaan raide- ja tieliikenteen sujuvuutta.

Eduskuntakeskustelussa nousi heti esiin Kelalle myönnettävä 5,5, miljoonan euroa pienten eläkkeiden ja muiden etuuksien korotuksen toimeenpanon valmisteluun.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan kyseessä on myös pääministeri Antti Rinteen (sd) kuuluisan eläkesatasen valmistelu.

”Hallitus ottaa ensimmäiset askeleet pienempien eläkkeiden korottamisessa: kelalle 5,5 miljoonaa, jotta se voi valmistautua hankkeeseen”, hän sanoi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio kuittasi heti Lintilän puheenvuoron jälkeen, että kyseessä näyttää olevan hallinnon paisuttaminen.

”Tässä näyttää paisutettavan hallintoa ja byrokratiaa: muun muassa kelaa 5,5 miljoonalla ilmeisen monimutkaisen eläkelupauksen toteuttamiseen”, hän totesi.

Lintilä vastasi korostamalla, että kyseessä on tietojärjestelmiin tehtävä investointi.

”Tämä 5,5 miljoonaa ei mene hallinnon paisuttamiseen, vaan ict:hen. Nykyinen Kelan järjestelmä ei taivu siihen, mitä siltä edellytetään, joten siihen sijoitetaan tämä 5,5 miljoonaa.”

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kommentoi samaa aihetta tiedotteessaan puuttumalla ihmettelemällä, minkälaisesta eläkkeiden korotuksesta on kyse.

Rinne lupasi alun perin sadan euron korotuksen pienituloisten eläkkeisiin.

Vappuna 2018 annetun lupauksen hinnaksi Rinne ilmoitti noin 700 miljoonaa euroa, mutta Eläketurvakeskus laski kustannukset korkeammiksikin. Hallitusohjelmassa pienten eläkkeiden korottamiseen on varattu 183 miljoonaa euroa.

”Ennen eduskuntavaaleja ja vielä hallitustunnustelijan aikaan Rinne lupasi sadan euron nettomääräisesti korotuksen alle 1 400 euron eläkkeisiin. Hallitusneuvotteluissa lupauksesta tingittiin. Hallitukselta olisi nyt syytä suoraselkäisesti kertoa, miten asian laita todellisuudessa on”, Sarkomaa vaatii.

Antti Rinteen vappusatanen kuihtui – 700 miljoonan euron lupaus muuttui Rinteen-Sipilän-malliksi?

Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila sanoi viikonloppuna Helsingin Sanomille, ettei hallitusohjelmaan kirjattu 183 miljoonaa euroa riitä korottamaan alle 1 000 euron eläkkeitä edes 50 eurolla.

”Kutistuuko vappusatanen keskikesän kympiksi? On pakko kysyä, onko edessä taas luvatun eläkekorotuksen leikkaus? Nyt on täysin epäselvää, toteutuuko pienempien eläkkeiden 50 euron korotus. Ennemminkin näyttää siltä, että korotus kutistuu entisestään. Näyttää siltä, että eläkkeiden korotusta on valmisteltu hallitusneuvotteluissa ilman asiantuntijoiden kuulemista”, Sarkomaa ihmettelee.

Sarkomaa huomauttaa, että eduskunta ei ole kuitenkaan saanut vielä tarkempia esityksiä eläkelulupauksen toteuttamisen vaatimista muutoksista eikä niiden toimeenpanon vaatimista rahatarpeista.

”Hallituksen esittämistä lisämäärärahoista kaikki kuluvat etuushallintoon ja -byrokratiaan. Euroakaan ei esitetä suoraan avuntarvitsijoille”, Sarkomaa huomauttaa.

Pääministeri Rinne linjasi eduskuntakeskustelussa, että pienien eläkkeiden korotusten toteuttaminen aloitetaan ensi vuonna.

”Ensimmäinen askel otetaan vuonna 2020. Kelalle nyt 5,5 miljoonaa euroa, jotta se saadaan liikkeelle ensi vuonna. Raha menee siis Kelan ict-järjestelmiin”, hän vastasi ihmettelyihin.

