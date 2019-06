”Ministerivastuun alla ei voi enää puhua pötyä - Demarit selittelevät tätä fuulausta vielä pitkään”

Oppositiopuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat ovat nostaneet tiistaina uudelleen esiin hoitajamitoituksen sekä uuden perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja pääministeripuolue sdp:n toiminnan.

”Ennen vaaleja demarit ilmoittivat 0,7 hoitajamitoituksen maksavan 250 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmassa mitoituksen toteuttamiseen on varattu vain 70 miljoonaa euroa. On pakko kysyä, onko asia ollenkaan ykkösagendalla? Lisäksi voimavaroja tarvitaan myös koti- ja omaishoitoon”, Sari Sarkomaa (kok) tviittaa.

”Onhan tämä uskomatonta”, hän kirjoittaa toisessa aiheeseen liittyvässä tviitissä.

Toinen kokoomuslainen Timo Heinonen vastaa tilanteen vaikuttavan siltä, ettei hallitus edes halua laittaa vanhustenhoitoa kuntoon.

”Yksi lause olisi ollut mahdollista lisätä Krista Kiurun mukaan lakiin tunneissa. Nyt ei ollut halua sitä tehdä.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheejohtaja Jani Mäkelä nostaa esiin ministerivastuun.

”Kiurulle muodostui tässä ongelmaksi roolin vaihdos. Ministerivastuun alla ei voi enää puhua pötyä. Mutta se ei muuta sitä, että demarit selittelevät tätä fuulausta vielä pitkään.”

Sarkomaa toivoo Kiurun kertovan ”selväsanaisesti”, mitä hallitus aikoo tehdä ja mistä ottaa rahat.

Kiurun toiminta puhutti myös viime viikolla, jolloin hän sanoi Huomenta Suomessa, että ministeriön tekemä lakiesitys edellyttää lausuntokierrosta, jota ei kesäkaudella voi tehdä. Sen sijaan eduskunnassa kansanedustajan tai useamman ryhmän tekemä lakialoite ei edellytä lausuntokierroksen järjestämistä.

Sosiaali- ja terveysasioissa profiloitunut oppositiokansanedustaja Arja Juvonen (ps) syytti viime viikolla Kiurua hidastelusta ja bluffaamisesta.

”Ministerillä on valta itse omasta aloitteesta ja niin halutessaan antaa heti ripeä päätös hoitajamitoituslain esivalmistelun aloittamisesta. Ministerin oma aloite käynnistää lain esivalmistelun, joka tehdään joko virkamiestyönä tai valmisteluelimessä”, hän kirjoitti blogissaan.

Vanhuspalvelulain uudistustyön valmistelu kuitenkin aloitettiin jo edellisen perhe- ja peruspalveluministerin Annika Saarikon (kesk) aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa laajan työryhmän valmistelemaan ”uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen” eli muun muassa vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen. Tämä sama työryhmä jatkaa edelleen työtään.

”Kyllä valmistelu on käynnissä. Se aloitettiin jo vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen osalta ministeri Saarikon aikana ja sitä jatketaan samalla kokoonpanolla myös tämän hallituskauden aikana, että saadaan koko vanhuspalvelulaki uudistettua. Sen tärkeä osa on se, millä tavalla tämä mitoitus säädetään lakiin ja tältä osin myös sen valmistelu on jo aloitettu. Se vaatii sekä virka- että asiantuntijavalmistelua ja nämä valmistelut on käynnistetty”, Kiuru sanoi Uudelle Suomelle.

