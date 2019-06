Heidi Hautala Euroopan parlamentin kokoonpanosta: ”Olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa”

Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmä on valinnut Heidi Hautalan (vihr) ehdokkaakseen Euroopan parlamentin varapuhemieheksi. Hän käyttää tittelistä nimitystä varapuheenjohtaja.

Lopulliset valinnat parlamentin puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi tehdään parlamentin täysistunnossa heinäkuussa.

”Olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa: Vihreillä todella on vaikutusvaltaa ja jalansijaa Euroopan parlamentissa. Se tulee näkymään myös hallinnossa. Toimintatavoissa riittää vielä uudistettavaa ja toivon, että aloitteet avoimuuden lisäämiseksi saavat tällä kaudella enemmän vastakaikua muilta ryhmiltä”, Hautala toteaa tiedotteessaan.

Lue myös: Antti Rinteeltä suuntaviivat Suomen puheenjohtajakaudelle ja piikki EU:n arvostelijoille: ”Jos EU ei määrittele sääntöjä, sen tekee joku muu”

Vihreät/EVA on Euroopan parlamentin neljänneksi suurin ryhmä, jolla on 75 meppiä. Viidennellä oikeistopopulistien ryhmällä on 73 edustajaa. Parlamentin suurin ryhmä on konservatiivinen EPP, toiseksi suurin sosialidemokraattinen S& D ja kolmanneksi suurin liberaaliryhmä Renew Europe eli entinen Alde.

Heidi Hautala toimi varapuheenjohtajana jo viime kaudella.

”Kestävän kehityksen edistäminen on tärkeää joka tasolla. Edellisen kauden lopuksi puheenjohtajisto sopi aloitteestani, että Euroopan parlamentissa järjestetään syksyllä näkyvä eurooppalaisten nuorten ilmastokokous. Tämä lähettää varmasti vahvan viestin YK:n ilmastokokouksen alla. Ilmastonmuutoksen torjuminen on myös tärkeää ihmisoikeustyötä”, Hautala kertoo.

Lue lisää:

Nyt nousee esiin uusia nimiä EU:n johtajaksi – Alexander Stubb toisena

EU:n huippunimitykset jäivät pöydälle: ”Osalla kärkiehdokkaista mahdollisuudet heikentyivät, osalla pysyivät entisellään”