Riita ”Isis-naisista” repesi uudelleen – Jihadismin tutkija: ”Tässä viattomuuden moraaliset rajat hämärtyvät”

Väittely terroristijärjestö Isisin toiminnassa mukana olleiden, nyt Lähi-idän konfliktialueen leireillä olevien suomalaisten tuomisesta Suomeen on saanut uusia kierroksia keskiviikkona.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi yksiselitteisesti, ettei Suomen pidä auttaa niin sanottuja Isis-vaimoja palaamaan.

”En tunne mitään sympatiaa niitä kohtaan, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet Suomesta palvelemaan terroristijärjestöä. Lasten kohdalla pitää harkita tapauskohtaisesti”, Orpo tviittasi.

”Lapsi ei ole voinut kohtaloonsa vaikuttaa. Pieniä lapsia on pyrittävä auttamaan, mutta se on vaikeaa, sillä viranomaisten toimivaltuudet Syyriassa ovat rajalliset. Ilman vanhemman lupaa lasta ei voi tuoda takaisin. Siksi tarvitaan tapauskohtaisia toimia”, hän jatkoi.

Toisen oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi aihetta paljon suorasanaisemmin. Hän kysyy, haluaako Suomi olla ”turvasatama, josta voi lähteä leikkaamaan kurkkuja ulkomaille, ja jonne voi aina palata jäähdyttelemään, kun bileet ovat ohitse”.

”Lapsia käytetään keskustelussa keppihevosena, mutta arveluni on, että juuri naiset ovat ne, jotka Suomeen halutaan takaisin. Kyse on suvaitsevaisesta trippailusta ja itsetehostuksesta”, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Halla-aho pitää selvänä, että jos lapset käydään hakemassa leiriltä, äidit tulevat mukana.

”Jos äidit tulevat Suomeen, heitä ei tulla syyttämään tai tuomitsemaan rikoksista sen enempää kuin tänne jo aiemmin palanneita Isis-taistelijoita tai näiden morsiamia. Lasten huostaanotolle ei löydetä perusteita.”

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan on selvää, että Suomen pitää kaikissa tilanteissa toimia oikeusvaltioperiaatteiden mukaan.

”Suomi ei voi valita, milloin toimimme lakien mukaan ja milloin ei”, hän toteaa Twitterissä.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen on samaa mieltä.

”Oikeusvaltiossa viranomainen ei voi valita, milloin lakia sovelletaan. Kaikkein vähiten on varaa valita silloin, kun kysymys on perus- ja ihmisoikeuksista”, hän huomauttaa.

”Tässä viattomuuden moraaliset rajat hämärtyvät”

Jihadismin tutkija Juha Saarinen huomauttaa, ettei kyseessä ole millään tapaa yksiselitteinen asia tai ilmiö. Hän korostaa, että kun keskustellaan lapsisotilaista tai terroristisissa järjestöissä toimivista lapsista, puhutaan moniulotteisesta ja monimutkaisesta ilmiöstä, jota ei tulisi yksinkertaistaa. Saarinen toteaa, että myös lapset voivat tehdä julmuuksia osana aseellisten ryhmien toimintaa.

”On ilmiön ymmärtämisen kannalta todella ongelmallista luoda harhakuvaa siitä, että kaikki konfliktialueelle vanhempiensa mukana päätyneet lapset ovat viattomia/syyttömiä. Lapset eivät ole moraalisesti vastuussa siitä että he ovat päätyneet konfliktialueelle tai Isisin vaikutusvallan alaisuuteen. Joissain tapauksissa jopa Isisin riveihin. Tässä moraalinen vastuu on täysin niillä, jotka veivät lapset konfliktialueelle sekä Isisillä itsellään”, hän kirjoittaa laajassa tviittiketjussa.

Saarisen mukaan ”lapsi”-termin alaisuuteen mahtuu kuitenkin tuhansia pelkästään länsimaista tulleita alaikäisiä.

”Osa heistä on osallistunut Isisin aseelliseen toimintaan. Osa muunlaiseen toimintaan. Jotkut ovat jopa teloittaneet vankeja. Tässä viattomuuden moraaliset rajat hämärtyvät. Etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa rikosoikeudellisen vastuun ikä ylittyy. Lapseus (ja nuoruus) ylipäätään ovat kulttuurisidonnaisia käsitteitä. Mikä on lapsi länsimaissa ei välttämättä ole tätä Irakissa, Syyriassa (tai Isisin kalifaatissa). Moraalisesti tai laillisesti.”

”Jos se olisi helppo asia päättää, se olisi jo päätetty”

Laaja joukko suomalaisia oikeustieteilijöitä otti asiaan kantaa viime viikolla linjaten, että perustuslain 9. pykälän mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. pöytäkirjan 3. artiklan mukaan ”keneltäkään ei saa evätä oikeutta tulla sen valtion alueelle, jonka kansalainen hän on”.

”Tämä jättää jäljelle vain kysymyksen siitä, pitääkö viranomaisten aktiivisesti avustaa heidän tuloaan maahan. Konsulipalveluista annetun lain mukaan asianmukainen Suomen edustusto ”voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisi­alueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan”. Vaikka muotoilu on avoin, säännökseen liittyvässä hallituksen esityksessä on selvästi todettu, että tällaisessa tilanteessa päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle”, he kirjoittivat Helsingin Sanomissa.

Oikeustieteilijöiden mukaan konsuliavustamisesta ei saa luopua rangaistuksena.

”Avustamisen perusteina ovat avun tarve ja joutuminen hädänalaiseen asemaan.”

Lue tarkemmin: Oikeustieteilijöillä selvä kanta ”Isis-naisiin” – HS: ”Valtiolle ainakin velvollisuus avustaa lapsien sekä heidän huoltajiensa tuomisessa maahan”

Pääministeri Antti Rinne (sd) totesi keskiviikkona, että ratkaisun tekeminen vie aikaa.

”Jos se olisi helppo asia päättää, se olisi jo päätetty. Asian ympärillä on inhimillisiä syitä, turvallisuusasioita, oikeudellisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ratkaisun tekeminen vaatii nyt vain aikaa. Minulle on tärkeintä se, että lapset saadaan tavalla tai toisella autettua parempaan tilanteeseen”, hän sanoi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden vuoksi pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Juha Saarinen huomauttaakin, etteivät hänen kommenttinsa tarkoita sitä, etteikö voisi edelleen puoltaa kaikkien lasten välitöntä kotiuttamista.

”Se on täysin validi näkemys. Niin kauan, kuin se pohjautuu tosiasioihin.”

