Punaisen lihan myynti laskee – Kesko sanoo sen ääneen: ”Tämä ei ole ohimenevä juttu”

Suomalaisten ruokavalio on keventynyt, ja se näkyy punaisen lihan myynnin laskuna, Talouselämä kertoo. Siipikarjan ja lihaa korvaavien tuotteiden myynti kasvaa.

Porsaan pihvien ja fileiden myynti on ollut K-ruokakaupoissa miinuksella viimeisen puolen vuoden ajan, kertoo Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

”Tämä kehitys ei ole mikään ohimenevä juttu. Punaisen lihan myynti tulee laskemaan ja siipikarjan myynti nousemaan”, Vuorinen kertoo.

Kotkan Lihamestarien jalostamoon lihakeskustelu on vaikuttanut suuresti. Lihateknikko Panu Eerolan mukaan jalostamolla koettiin tänä vuonna yrityksen rankin kevät.

”Lihakeskustelu on meillä kyllä ihan selvästi näkynyt. Tämä on ollut hyvin haasteellinen ja suoraan sanottuna jopa rankin kevät. On ollut todella vaikea saada kasvua”, Eerola kertoo.

Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen mukaan vuosittainen sianlihan kulutus henkilöä kohden alkoi laskemaan jo vuonna 2017. Silloin kulutus laski 33 kiloon, joka on kaksi kiloa vähemmän, kuin sitä edeltävänä vuonna.

Uusi ravintotase julkaistaan torstaina. Ruokakauppojen ja lihajalostamoiden myynnin perusteella uudessa ravintotaseessa sianlihan kulutus voi näyttää laskeneen entisestään.

Suomalaisten kokonaislihankulutus on kuitenkin ollut nousussa. Kulutuksen lisäys näkyy siipikarjan lihan entistä suurempana kulutuksena.

