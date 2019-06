Antti Rinne osallistuu Pride-kulkueeseen ensimmäisenä pääministerinä – Muistuttaa ”omituisesta” ajasta vielä vuonna 1995

Pääministeri Antti Rinne (sd) osallistuu lauantaina seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkueeseen ensimmäisenä Suomen pääministerinä. Hän kirjoittaa asiasta valtioneuvoston sivuilla.

”Olen itse sitä ikäluokkaa, että olen elänyt ajan, jolloin rikoslaissa syrjittiin seksuaalivähemmistöjä. Vuonna 2019 tuntuu täysin käsittämättömältä, että vielä vuonna 1971 homoseksuaalisuus oli rikos, että vielä vuonna 1981 se katsottiin sairaudeksi ja että vasta vuonna 1995 kiellettiin syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. En voi edes kuvitella, kuinka omituiselta edellinen virke tuntuu kaksikymppisistä nuorista suomalaisista. On kuitenkin tärkeää kirjoittaa tuo virke, sillä se osoittaa, että maailma muuttuu parempaan suuntaan”, Rinne kirjoittaa.

Pääministeri toteaa, että maailma ei muutu itsestään, vaan sen muuttamiseen tarvitaan rohkeita ihmisiä.

”Vaikka ympäröivä yhteiskunta on ollut jopa vihamielinen, rohkeat ihmiset ovat pitäneet päänsä pystyssä. He ovat kulkeneet ylpeänä eteenpäin kohti yhdenvertaisuutta, jotta kaikki voisivat olla juuri sitä mitä ovat. He ovat kulkeneet eteenpäin, jotta kenenkään ei enää tarvitsisi murtua”, Rinne kirjoittaa seksuaalivähemmistöjen edustajista.

”On hienoa, että seksuaali-, ja sukupuolivähemmistöjen ei tarvitse enää kulkea yksin. Helsingin poliisi arvioi viime vuonna, että pride-kulkueeseen osallistui lähes 100 000 ihmistä. Se osoitti upealla tavalla, että suomalaiset haluavat puolustaa ihmisoikeuksia ja lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ne ovat myös hallitukselleni tärkeitä asioita.”

”En voi edes kuvitella, kuinka omituiselta edellinen virke tuntuu kaksikymppisistä nuorista suomalaisista. On kuitenkin tärkeää kirjoittaa tuo virke, sillä se osoittaa, että maailma muuttuu parempaan suuntaan”

Rinne uskoo, että maailma muuttuu oikeudenmukaisemmaksi, ”kun puolustamme rohkeasti jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa”.

”Uskon, että tänä vuonna entistä suurempi määrä suomalaisia marssii Pride-kulkueessa”, Rinne toteaa.