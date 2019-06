Nyt tuli Antti Rinteeltä selkeä kanta ”Isis-naisiin”: ”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään evakuointitoimenpiteitä”

Terroristijärjestö Isisin toiminnassa mukana olleiden, nyt Lähi-idän konfliktialueen leireillä olevien suomalaisten mahdollinen tuominen tai tuleminen Suomeen nousi pääaiheeksi eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Pääministeri Antti Rinteeltä (sd) kysyttiin suoraan, aikooko Suomi tuoda näitä ihmisiä pois leireiltä.

”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään evakuointitoimenpiteitä, ne eivät sovellu tähän laisinkaan”, Rinne vastasi.

Pääministeri, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) korostivat kaikki, että asia on vaikea, koska sen käsittelyssä pitää pystyä yhdistämään Suomea velvoittavat sopimukset ja toisaalta se, että Suomessa on turvallista elää.

”Nyt haetaan ratkaisua, joka tulee tyydyttämään suomalaisia moraalisesti ja eettisesti mutta myös turvallisuuden osalta. Arviointeja täytyy toteuttaa yksilökohtaisesti, kun näitä päätöksiä tullaan tekemään. Yhtäkään heitä ei voi estää tulemasta Suomeen, jos he päättävät lähteä sieltä leireiltä”, Antti Rinne sanoi.

Pekka Haavisto huomautti leireillä olevien suomalaisten lähteneen alueelle kaikkien annettujen ohjeiden kuten matkustusohjeiden vastaisesti tukemaan Isisin kalifaattia.

”Siellä leireissä on naisia ja lapsia, ainakin noin 10 000. Siellä on myös pieniä lapsia. Hallitus selvittää tietysti tällaisten ihmisten kohdalla, mitä apua mahdollisesti tarvitaan. Mikäli he hakeutuvat Suomen konsulaattiin, suomalaisina he saavat tietysti palata kotimaahan.”

Maria Ohisalo lisäsi, että myös lapsen oikeudet velvoittavat Suomea.

”Hallitus paraikaa kerää tietoa mahdollisimman monilta asiantuntijoilta. Se tiedetään, että olot siellä ovat vankilanomaiset. ”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio huomautti, ettei yksikään Euroopan maa ei ole pyrkinyt auttamaan leireillä olevia kansalaisiaan palaamaan.

”Myöskään Suomen ei pidä ryhtyä auttamaan terroristien paluussa. Perussuomalaiset esittävät, että muutamme kansalaisuuslakia niin, että Suomen kansalaisuuden saaminen vaikeutuu ja että kaksoiskansalaisuus voidaan perua, jos esimerkiksi käy ilmi, että kaksoiskansalainen liittyy terroristijärjestöön. Ennen kaikkea islamistien oleskelu Suomessa ja pääsy Suomeen tulee estää harjoittamalla tiukempaa maahanmuuttopolitiikka.”

Tavio linjasi myös, että leireillä olevat lapset tulee ottaa huostaan, jos he palaavat Suomeen.

Antti Rinne korosti vastauksessaan, että asiassa pitää pystyä yhdistämään ihmisoikeudet, kansainväliset sopimukset ja Suomessa asuvien ihmisten turvallisuus.

”Lähtökohta on se, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.”

Samalla pääministeri painotti, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä, ovatko kaikki leireillä olevat syyllistyneet rangaistaviin tekoihin.

”Riski siihen, että jotakin sellaista on tapahtunut, on olemassa. On todennäköistä, että ainakin osa on syyllistynyt rangaistaviin tekoihin. Ainakaan hallituksella ei kuitenkaan ole tietoa siitä, miten nämä ihmiset ovat osallistuneet Isisin toimintaan tai mihinkään muuhunkaan toimintaan. Tiedämme, että nämä ihmiset ovat lähteneet tuolle alueelle ennen kuin sinne lähtemisestä tehtiin rikoslaissa rangaistava teko. Täytyy selvittää, kuinka pitkälle ihmiset ovat jihadistisessa toiminnassa menneet mukaan ja se vaikuttaa siihen, kuinka heihin suhtaudutaan sitten, kun he ovat Suomen lainkäytön piirissä. Tämä koskettaa Suomessa kaikkia, jotka ovat Suomen rikoslain alaisia, eli 15-vuotiaista lähtien, sitten kun he ovat Suomen lainkäytön piirissä.”

Rinteen ja Haaviston mukaan Suomi tukee ajatusta hybridituomioistuimen perustamisesta Lähi-itään rikosoikeudellisten vastuiden selvittämiseksi.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps) nosti esiin se, etteivät kaikki ulkomailla olevat suomalaiset saa pulaan joutuessaan apua konsulaatista.

”Konsuliapu on hyvin rajallinen tapa, jolla lähetystöt voivat suomalaisia auttaa. Ei ole mitään ilmaisia konsulikyytejä olemassa. Meillä menisi valtio vararikkoon, jos me alkaisimme tällä tavalla tuoda ihmisiä Suomeen”, ulkoministeri Pekka Haavisto vastasi.

Jihadismin tutkija Juha Saarinen osallistui keskiviikkona keskusteluun ”Isis-naisista” huomauttamalla, ettei kyseessä ole millään tapaa yksiselitteinen asia tai ilmiö. Lue tarkemmin: Riita ”Isis-naisista” repesi uudelleen – Jihadismin tutkija: ”Tässä viattomuuden moraaliset rajat hämärtyvät”

Laaja joukko suomalaisia oikeustieteilijöitä otti asiaan kantaa viime viikolla linjaten, että perustuslain 9. pykälän mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. pöytäkirjan 3. artiklan mukaan ”keneltäkään ei saa evätä oikeutta tulla sen valtion alueelle, jonka kansalainen hän on”.

”Tämä jättää jäljelle vain kysymyksen siitä, pitääkö viranomaisten aktiivisesti avustaa heidän tuloaan maahan. Konsulipalveluista annetun lain mukaan asianmukainen Suomen edustusto ”voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisi­alueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan”. Vaikka muotoilu on avoin, säännökseen liittyvässä hallituksen esityksessä on selvästi todettu, että tällaisessa tilanteessa päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle”, he kirjoittivat Helsingin Sanomissa.

Oikeustieteilijöiden mukaan konsuliavustamisesta ei myöskään saa luopua rangaistuksena.

”Avustamisen perusteina ovat avun tarve ja joutuminen hädänalaiseen asemaan.”

Lue lisää: Oikeustieteilijöillä selvä kanta ”Isis-naisiin” – HS: ”Valtiolle ainakin velvollisuus avustaa lapsien sekä heidän huoltajiensa tuomisessa maahan”

