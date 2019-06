Rajussa ryöpytyksessä ollut Krista Kiuru: ”Sitova hoitajamitoitus säädetään niin nopeasti kuin pystytään”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että sitova hoitajamitoitus tullaan säätämään lakiin ”niin nopeasti kuin pystytään”.

Kiuru on ollut kovassa ryöpytyksessä linjattuaan viime viikolla, että ministeriön tekemä lakiesitys edellyttää lausuntokierrosta, jota ei kesäkaudella voi tehdä. Sen sijaan eduskunnassa kansanedustajan tai useamman ryhmän tekemä lakialoite ei edellytä lausuntokierroksen järjestämistä. Kiurua on syytetty bluffauksesta ja hidastelusta. Lue tarkemmin: Uusi syytös hidastelusta ja bluffista – Ministeri Krista Kiuru: 0,7:n hoitajamitoituksen valmistelu on jo käynnissä

”Sitova henkilöstömitoitus säädetään. Se on hallitusohjelmassa ja sitä on nyt odoteltu. Jos eduskunta tekee sen, se voidaan tehdä heti, vaikka kesäkuukausina, mutta hallituksen on sitouduttava pelisääntöihin lainvalmistelussa, joka tarkoittaa sitä, että se täytyy laittaa lausuntokierrokselle. Tämä tehdään niin nopeasti kuin pystytään”, Kiuru sanoi torstaina.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd) vahvisti, että 0,7 hoitajamitoitus toteutetaan ”niin nopeasti kuin se on mahdollista”.

”Vahvistan nyt hallituksen puolesta, että 0,7 hoitajamitoitus tulee toteutumaan niin nopeasti kuin se on mahdollista. Oleellista on myös se, että päästään myös ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen Meillä hoidetaan aivan liian nopeasti ikäihmisiä lääkkeillä sänkyyn, joka johtaa siihen, että liikuntakyky menee. Sen takia hallitus haluaa satsata ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen”, hän totesi.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen jatkoi aiheen kommentoitia vielä kyselytunnin jälkeen jatkuneessa tämän vuoden toisen lisätalousarvion käsittelyssä. Hänen mukaansa hoitajamitoitus olisi voinut olla mukana jo lisätalousarviossa.

”Hoitajamitoitus olisi hyvä ollut saada tässä lisätalousarviossa käsittelyyn. Tuntuu, että kyselytunti vain hämmensi. Ei saatu vastausta siihen, milloin se tulee. Nyt tuntuu siltä, että tämä lupaus petetään.”

Vanhuspalvelulain uudistustyön valmistelu aloitettiin jo edellisen perhe- ja peruspalveluministerin Annika Saarikon (kesk) aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa laajan työryhmän valmistelemaan ”uudistusta iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuteen” eli muun muassa vanhuspalvelulakiin ja laatusuositukseen. Tämä sama työryhmä jatkaa edelleen työtään.

