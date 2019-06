Suomalaistutkija: ”Nord Streamin vastaiset sanktiot etenevät USA:ssa laajalla tuella” – Fortum saattaa olla listalla

Amerikkalaissenaattorien hanke Nord Stream 2 –kaasuputken vastaisista pakotteista etenee Yhdysvalloissa.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kertoo Twitterissä edustajainhuoneen ulkoasiain komitean hyväksyneen pakotteita koskevan lakiehdotuksen yksimielisesti. Hän arvioi, että presidentti Donald Trump saattaa hyväksyä lakipaketin elokuussa.

”Lakipaketti toteaa kongressin kannan ja asettaa hallinnolle vaatimuksia ryhtyä toimenpiteisiin. Mitä ne sitten olisivat, on toinen asia. Mitään välittömiä seurauksia ei ole odotettavissa ennen vuoden vaihdetta”, Aaltola kommentoi.

Mikäli Yhdysvallat asettaa pakotteita Nord Stream 2- hankkeessa mukana oleville yhtiöille, on listalla myös Suomen valtio-omisteinen energiayhtiö Fortum, jolla on osuus putkihankkeessa saksalaisen Uniperin kautta.

”Nord Stream on huono Euroopalle ja Saksalle. Se vahvistaisi Venäjän poliittista vaikutusvaltaa Saksassa ja sallisi korruptioaallon Eurooppaan”, ajatuspaja Atlantic Councilin vanhempi tutkija Agnia Grigas arvioi hiljattain.

Yhdysvaltalaiset poliitikot ja diplomaatit varoittivat Eurooppaa aikaisemmin tällä viikolla. Lue tarkemmin:Vakava varoitus Euroopalle: Nord Stream 2 on ”kammottava virhe”

Edustajainhuoneen ulkoasioiden komitea yksimielisesti hyväksyi H.R. 3206 lakiehdotuksen: ”To impose santions with respect to the provision of certain vessels for the construction of Russian energy export pipelines”. Sen teksti tässä https://t.co/PMwAOlALCy

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) June 27, 2019