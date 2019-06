Poliisi odottaa 100 000 ihmistä Pride-kulkueeseen – Vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen

Helsingin poliisi odottaa jopa 100 000 ihmisen osallistuvan Helsingin Pride-kulkueeseen lauantaina. Kulkue aiheuttaa liikennekatkoksia eri puolilla ydinkeskustaa.

Kulkueen mukana liikkuu useita rekkoja ja lisäksi kulkuetta seuraa sivusta suuri joukko yleisöä, poliisi toteaa tiedotteessaan.

”Kulkue vaikuttaa sekä julkiseen että muuhun liikenteeseen. Suosittelemme välttämään omalla autolla ajamista keskustan alueella iltapäivän aikana. Myös muilla kulkuneuvoilla liikkuvien on syytä huomioida, että matkanteko saattaa kestää tavanomaista pidempään esimerkiksi liikennekatkojen ja poikkeusreittien vuoksi. Kaupungilla on ylipäänsä liikkeellä paljon ihmisiä, joten maltti on valttia”, komisario Pasi Tuominen neuvoo tiedotteessa.

Lisätietoja kulkueen vaikutuksista julkiseen liikenteeseen saa HSL:n verkkosivuilta.

Kulkueen noin 2,5-kilometrinen reitti kulkee seuraavasti: Senaatintori–Aleksanterinkatu–Mannerheimintie–Eteläesplanadi–Kasarmikatu–Neitsytpolku–Kaivopuisto. Osallistujat kokoontuvat Senaatintorille kello 11 alkaen, ja kulkue lähtee liikkeelle kello 12.

Kulkue päättyy Kaivopuistoon, jossa järjestettävään puistojuhlaan odotetaan niin ikään kymmeniä tuhansia osallistujia.

