Kansanedustaja: 1 km/h -ylinopeuden sakko on jo nykylaissa – Poliisijohdon selvennettävä kansalaisille

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra arvostelee poliisin tiedotusta uudesta tieliikennelaista ja sen vaikutuksista ylinopeussakkoihin.

Poliisin liikenneturvakeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein antoi ymmärtää julkisuudessa, että jo yhden kilometrin ylinopeus olisi uuden lain myötä tästedes autoilijalle sakotettavaa.

Kopran mukaan näin ei ole, vaan yhden kilometrin tuntivauhdin ylinopeus on periaatteessa jo nykylaissa rangaistavaa.

”Eli kyseessä ei ole mikään uusi laki. Kuitenkin poliisin käytäntöjen mukaan näin pienestä ylinopeudesta ei rangaista”, Kopra sanoo tiedotteessaan.

”Jo nyt pienestä ylinopeudesta saa lain mukaan rangaista. Kuitenkin poliisin käytännöt ovat muovautuneet siihen, että rangaistusta ei langeteta pienimmistä ylinopeuksista. Kyse on myös tarkoituksenmukaisuudesta: mihin sakotuskynnyksen raja vedetään. Toisin kuin on siis väitetty, ei kyseessä ole uusi laki.”

LUE MYÖS: Rinteen hallituksen päätös ”järkytti” – Sisäministeri Ohisalo hämärsi hallituksen linjaa ”Isis-naisista”

Kopran mielestä poliisin tiedotus on herättänyt kansalaisissa epävarmuutta ja rapauttanut myös uskottavuutta.

”Tällaisten puheiden kanssa tulisi olla äärimmäisen tarkka. Kansalaiset eivät voi olla varmoja, mikä käytäntö on vallitseva ja miten lakia tulkitaan poliisin toimesta. Nyt olisi aika saada selvät sävelet asiaan. Siis – tulkitaanko lakia nyt uudella tavalla, vai jatketaanko tutun käytännön mukaan?” Kopra kysyy virkavallalta.

Kopra toivoo selvennystä kysymykseen poliisijohdolta.

”Poliisin ylimmän johdon on nyt syytä tehdä kansalaisille selväksi, ettei jatkossa ole tarkoitus sakottaa alemmalla kynnyksellä kuin nyt. Tältä osin lakiin ei ole tullut muutosta, eikä liikenneturvallisuustilannekaan anna aihetta poliisille muuttaa vallitsevaa ohjeistusta”, Kopra sanoo tiedotteessaan.

Sekä ylikomisario Pasterstein että poliisihallituksen poliisiylitarkastaja ovat alkuperäisen lausunnon jälkeen pyrkineet selventämään asiaa. Pasterstein on jälkikäteen korostanut, että nykylainsäädännössä on sama mahdollisuus, ja että sen käyttäminen on epätodennäköistä.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala puolestaan kertoi Ylellä, että vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko jatkossa sakot nykyistä pienemmästä ylinopeudesta.

”Voi olla, että puuttumiskynnys tiukkenee, voi olla että pysyy samana. Hankala sanoa, kun asiasta ei ole vielä ollenkaan keskusteltu Poliisihallituksessa”, hän sanoi.

Alla aiheeseen liittyvää Twitter-keskustelua.

Lakiesitys muuttui viime metreillä ja vain 100 euron virhemaksu jäi jäljelle 1-10 km/h ylinopeudesta. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) June 25, 2019

En usko, että kukaan olisi määräämässä liikennevirhemaksuja 1 km/h ylinopeudesta, mutta se on mahdollista kun näin on lakiin kirjattu. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) June 26, 2019