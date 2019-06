Mikä erottaa Katri Kulmunia ja Antti Kaikkosta? – Juha Sipilä on näkemyksissään seuraajaehdokkaitaan jyrkempi

Kilpajuoksu keskustapuolueen puheenjohtajuudesta alkoi tällä viikolla toden teolla, kun elinkeinoministeri ja keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti tavoittelevansa tehtävää. Aiemmin kisaan oli ilmoittautunut ainoastaan puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Keskustalle valitaan uusi puheenjohtaja syyskuussa, koska nykyinen puheenjohtaja Sipilä kertoi astuvansa syrjään kehnon eduskuntavaalituloksen vuoksi.

Puheenjohtajakisaan saattaa liittyä vielä muitakin ehdokkaita, mutta Kulmuni ja Kaikkonen kuuluvat ennakkosuosikkeihin.

Mitä eroja?

Tiedotustilaisuuksissa ladellut arvot eivät kerro kovin kouriintuntuvasti, mitä eroa Kulmunilla ja Kaikkosella on. Siksi kaivoimme esiin heidän vaalikonevastauksensa.

Vaalikonevastausten perusteella Kulmuni ja Kaikkonen ovat samoilla linjoilla monista asioista. Alma Median vaalikoneessa kaksikko on vastannut identtisesti yli puoleen 20 väittämästä.

Kulmunin ja Kaikkosen linjaerojen tulkitsemista vaikeuttaa, että Kaikkonen on vastannut useaan kysymykseen kantansa olevan ”neutraali”.

Vaalikoneen vastausvaihtoehdot ovat ”täysin samaa mieltä”, ”samaa mieltä”, ”neutraali”, ”eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.

Puheenjohtajaehdokkaiden mielipiteet eroavat selkeämmin Sipilän linjasta kuin toistensa kannoista. Sipilä on kannoissaan jyrkempi, ilmenee vaalikoneesta.

Kaikkonen ei vastannut ainoaankaan kohtaan ”täysin samaa mieltä” tai ”täysin eri mieltä”, ja Kulmunikin oli vain yhdestä väitteestä täysin samaa mieltä. Sipilä sen sijaan oli täysin eri mieltä yhdeksästä väittämästä.

Usein Kulmuni ja Kaikkonen ovat näissä väitteissä Sipilän linjoilla, mutta eivät yhtä voimakkaasti.

Pääomatulojen verotus

Väite: Pääomatulojen verotusta pitää kiristää

Pääomatulojen verotuksen kiristämisessä näkyy Kulmunin ja Sipilän välillä mielipide-ero, joskaan ei kovin dramaattinen. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot, luovutusvoitot ja korkotulot.

Kulmunin mielestä pääomatulojen verotuksen kiristämistä voi harkita tietyissä tapauksissa.

”Kaikkien suurimpien pääomatulojen osalta voisi kiristymistä harkita, mutta kaikkein pienimpien pääomatulojen verotusta en kiristäisi”, Kulmuni selventää.

Sipilä on väitteestä täysin eri mieltä. Hän ei perustele kantaansa sanallakaan.

Kaikkonen vastasi kysymykseen ”neutraali”, eli hänellä ei ilmeisesti ole selkeää kantaa kysymykseen.

Viinit ruokakaupassa

Väite: Viinejä pitää saada myydä vapaasti ruokakaupassa

Kaikkosen näkemykset eroavat Sipilän aatteista alkoholikysymyksessä. Kaikkonen pitää viinien tuloa ruokakauppoihin mahdollisena.

”En tekisi tässä äkkiliikkeitä, sillä meillä ei ole vielä kunnolla kokemuksia uudistetusta alkoholilainsäädännöstä. Vähän pidemmällä tulevaisuudessa voisin pitää tätä mahdollisena”, Kaikkonen avaa vastaustaan.

Sipilä ei halua viinejä ruokakauppoihin.

”Alkoholin aiheuttamat ongelmat ovat erittäin vakavia ja alkoholi on traumaattinen asia monissa suomalaisissa kodeissa. Lukemattomissa perheissä lapset kärsivät vanhemman alkoholiongelmasta”, Sipilä perustelee.

Kulmuni on samaa mieltä väitteestä ”Viinejä pitää saada myydä vapaasti ruokakaupassa”, mutta hänen perustelunsa on ristiriitainen.

”Periaatteellisesti kannatan viinien myymistä ruokakaupoissa, mutta jos se romuttaa Alkon monopolin, en kannata asiaa”, Kulmuni avaa kantaansa.

Kolmas sukupuoli viralliseksi

Väite: Suomessa pitää hyväksyä virallisesti kolmas sukupuoli

Kulmuni on väitteestä samaa mieltä.

”Kysymys on marginaalinen, mutta on olemassa myös ihmisiä, joille sukupuolensa määrittely on fysiologisista syistä vaikeaa”, hän avaa kantaansa.

Sipilä on väitteestä täysin eri mieltä, mutta hän ei taaskaan perustele kantaansa. Kaikkonen vastaa jälleen ”neutraali”.

”On totta, että muunsukupuolisia on. En ole varma, edellyttääkö se tämänkaltaisia lainmuutoksia. Asiaa pitää selvittää”, Kaikkonen kertoo vaalikoneessa.

Hoivan laadun rahoitus

Väite: Vanhustenhoidon laatua pitää nostaa tuloverotusta kiristämällä

Kolmikko ei ole vaalikonevastaustensa perusteella aivan yksimielinen siitä, miten vanhustenhoidon laadun nostaminen pitäisi rahoittaa.

Vaikka Kulmuni on väitteestä samaa mieltä hänen mielestään rahoituksen kannalta tärkeintä on nostaa työllisyysastetta ja saada yhä useampi ihminen töihin.

Myös Kaikkonen ja Sipilä korostavat vastauksessaan työllisyysasteen nostamista. Sipilä sanoo suoraan, että työn verotusta ei pidä kiristää.

Vanhempainvapaat

Väite: Vanhempainvapaa pitää jakaa tasan naisten ja miesten kesken

Kulmuni, Kaikkonen ja Sipilä ovat vastanneet kysymykseen vanhempainvapaista eri tavalla.

Suomen perhevapaajärjestelmään kuuluvat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaa. Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen, ja sille voi jäädä äiti tai isä. Vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen.

Käytännössä valtaosan vanhempainvapaista käyttävät Suomessa äidit.

Kaikki kolme mainitsevat perusteluissaan ”perheiden valinnanvapauden” hieman erilaisilla sanankäänteillä. Vaikka Sipilä ja Kaikkonen ovat eri mieltä vanhempainvapaan tasajaosta, he kannattavat isien kiintiön lisäämistä.

”Perhevapaita ylipäätään pitää parantaa, ja isien vastuuta kasvattaa nykyisestä edes jonkin verran”, Kaikkonen kertoo vaalikonevastauksissaan.

”Isien kiintiötä nykyisestä voitaisiin lisätä”, sanoo Sipilä.

Tasaisesti jaetun vanhempainvapaan kannalla oleva Kulmuni ei halua leikata äitien vanhempainvapaita.

”Tämä tarkoittaa, että miesten osuutta pitää kasvattaa, mutta se ei saa tapahtua äideiltä leikkaamalla.”

Näistä väitteistä Kulmuni ja Kaikkonen olivat yhtä mieltä:

Oikeutta poliittisiin lakkoihin pitää rajoittaa. (Samaa mieltä)

Viinejä pitää saada myydä vapaasti ruokakaupassa. (Samaa mieltä)

Suomen pitää seurata muiden Pohjoismaiden esimerkkiä ja asettaa aikaraja uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi. (Eri mieltä)

Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa myös viidennen ydinvoimalan jälkeen muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan. (Eri mieltä)

Suomen pitää pyrkiä rajoittamaan jyrkästi turvapaikanhakijoiden pääsyä maahan. (Samaa mieltä)

Kansalaisen pitää saada tulevaisuudessa perustuloa ilman ehtoja. (Eri mieltä)

Suomen pitää rajoittaa sotilaallista harjoittelua Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. (Eri mieltä)

Hornetien korvaaminen on niin kallista, että uusia hävittäjiä voidaan ostaa vähemmän kuin puolustusvoimat haluaa. (Eri mieltä)

Kotihoidontuen maksimiaika on pudotettava kolmesta vuodesta kahteen, jotta naisia saadaan nopeammin takaisin työmarkkinoille. (Eri mieltä)

Evankelisluterilaisen kirkon verotusoikeus pitää poistaa. (Eri mieltä)

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on toteutunut hyvin suomalaisessa työelämässä. (Eri mieltä)

Maahanmuuttajan sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan riippuu kulttuuritaustasta ja uskonnosta. (Samaa mieltä)

Olen valmis ryhtymään kasvissyöjäksi ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. (Eri mieltä)