1 km/h -ylinopeudesta sakot? – Nyt tuli poliisin virallinen linja: ”Rajat tullaan tarkastamaan”

Poliisihallitus ottaa kantaa keskusteluun ylinopeuksien sakotuskynnyksen mahdollisesta alentamisesta. Aihe on puhuttanut poliisin edustajan väläytettyä sakottamista jo 1 km/h -ylinopeudesta.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala tiedotti asiasta perjantaina. Tiedotteen mukaan poliisin puuttumiskynnys ylinopeuksiin säilyy toistaiseksi ennallaan, mutta uuden tieliikennelain voimaantulo kesällä 2020 tarkoittaa asian uudelleenpohdiskelua. Lue tarkemmin: Kansanedustaja: 1 km/h -ylinopeuden sakko on jo nykylaissa – Poliisijohdon selvennettävä kansalaisille

”Nopeusvalvonnan puuttumisrajoja tullaan tarkastamaan ja vanhan ohjeistuksen päivitys tulee ajankohtaiseksi myöhemmässä vaiheessa. Uuden ohjeen sisällöstä ei olla vielä keskusteltu, koska lain voimaantuloon on vielä suhteellisen pitkä aika”, Hoikkala kirjoittaa.

”Julkisuudessa on pohdittu, tuleeko poliisi jatkossa puuttumaan 1 km/h ylityksiin. On huomattava, että laki antaa saman mahdollisuuden jo tällä hetkellä. Tulevia puuttumisrajoja ei siis toistaiseksi ole päätetty, mutta poliisi tulee seuraamaan nykyisen ohjeistuksen perusteluja suhteessa uuden lain vaatimuksiin.”

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok) vaati perjantaina, että poliisijohto selventää, onko poliisin linja ylinopeussakottamisessa muuttumassa. Samalla hän arvosteli poliisin tiedotusta asiassa tähän mennessä.

”Poliisi tulee myös aktiivisesti tiedottamaan uuden tieliikennelain muutoksista sitä mukaa kuin asiat valmistelussa etenevät”, Hoikkalan tiedotteessa todetaan.

Poliisihallitus on nykyiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustuen laatinut vuonna 2016 ohjeen nopeusvalvonnan puuttumisrajoista. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöä poliisilaitoksilla kuljettajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi, ”jättäen kuitenkin harkintavaltaa poliisimiehille tilanteissa, joissa on huomioitava esimerkiksi liikenneolosuhteet”.

”Poliisi ei voi antaa yleistä lupaa ajaa lievääkään ylinopeutta ja poliisin tulisikin mahdollisuuksien mukaan puuttua kaikkeen ylinopeuden ajamiseen, mutta on tilanteita joissa valvontaresurssien riittämättömyys tai muut valvontaolosuhteet vaativat puuttumisrajan nostamista tai laskemista. Näissä tapauksissa noudatetaan ohjeistuksessa annettuja suosituksia”, Hoikkala kertoo.

Nykyisen ohjeen mukaan poliisi antaa teknisen varmuusvähennyksen (3 km/h) jälkeen rikesakon kun nopeusrajoitus on ylitetty vähintään 7 km/h ja käyttää huomautusmenettelyä nopeuden ylityksen ollessa 3-6 km/h.

LUE MYÖS:

Rinteen hallituksen päätös ”järkytti” – Sisäministeri Ohisalo hämärsi hallituksen linjaa ”Isis-naisista”

Jussi Halla-aho: ”Isis-naisille ei pidä tehdä yhtään mitään”