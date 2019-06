”Ei tarvittu kuin yksi twiitti ihmisoikeusjärjestöltä ja sisäministeri jo hämärtää pääministerin lupausta eduskunnalle”

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman arvostelee hallituksen linjaa Isis-palaajien kysymyksessä sekavaksi.

Hän viittaa pääministeri Antti Rinteen (sd) torstaina eduskunnalle antamaan linjaukseen sekä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) myöhäisempään Twitter-viestiin, joka vihjasi hallituksen linjan olevan yhä auki.

”Pääministeri Rinne totesi eilen eduskunnan kyselytunnilla selvästi, että ’meillä [hallituksella] ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdetäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Suomeen”. Pääministeri antoi siis lupauksen eduskunnalle. Sisäministeri Ohisalo totesi kuitenkin myöhemmin samana iltana Twitterissä, että ’Suomi edelleen selvittää tilannetta monista näkökulmista’. Ei tarvittu kuin yksi twiitti ihmisoikeusjärjestöltä ja jo sisäministeri Ohisalo hämärtää pääministerin eduskunnalle antamaa lupausta siitä, ettei Isis-naisia haeta Suomeen”, Vestman ihmettelee tiedotteessaan.

Uusi Suomi kertoo Ohisalon linjauksesta tässä jutussa. Hänen kannanottonsa oli vastaus Finnwatch-järjestön edustajan arvosteluun. Lue tarkemmin: Rinteen hallituksen päätös ”järkytti” – Sisäministeri Ohisalo hämärsi hallituksen linjaa ”Isis-naisista”

”Voiko hallituksen linjaan luottaa lainkaan? Tai oikeammin: Onko hallituksella ylipäätään yhtenäistä linjaa asiassa”, Vestman kysyy.

Vestman toteaa, että myös niin sanotuilla ”Isis-naisilla” on tutkijoiden mukaan ollut asema terroristijärjestön tavoitteiden saavuttamisessa.

”Isis-naiset ovat itse valinta tehneet. He ovat lähteneet palvelemaan ihmisvihamielestä terroristijärjestöä, jonka tavoite on koko länsimaisen yhteiskuntajärjestyksen kumoaminen. He kuuluvat kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, eivät vaeltamaan Suomen kaduille”, Vestman sanoo.

