Eduskuntaan palaava Jussi Halla-aho: ”Sdp ja keskusta vuotavat perussuomalaisiin”

Tampereen puoluekokouksessa lauantaina jatkokaudelle kukitettava perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho varoittaa pitämästä perussuomalaisia puoluekentän tilapäisenä häiriönä. Kauppalehden ja Uuden Suomen ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videohaastattelussa Halla-aho arvioi, että hänen puolueensa suurin haaste on yhä madaltaa kynnystä perussuomalaisten äänestämiseen. Katso video haastattelusta tämän jutun lopusta.

Halla-aho ei odota Tampereen puoluekokoukselta suurta dramatiikkaa. Hänen oma uudelleenvalintansa on itsestäänselvyys, jos kohta vastaehdokas olisi sinänsä ollut tervetullut.

”Terveessä puolueessa puoluejohto saa kentältä palautetta, tässä mielessä haastajien mukaantulo on aina tervetullut. Ja hyvä, että puoluesihteerin ja kolmen varapuheenjohtajan tehtäviin on kilpailua”, Halla-aho määrittelee.

Yllätyksiä hän ei odota, ei hän tosin odottanut niitä myöskään 2017 Jyväskylässä, jolloin perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi Halla-ahon valinnan jälkeen kahtia.

”Yllätykset ovat aina yllätyksiä ja määritelmänomaisesti niitä on vaikea ennakoida. Mutta luulen, että kuka tahansa perussuomalaisissa jakaa arvion siitä, että olemme tällä hetkellä yhtenäinen ja hyvähenkinen joukkio.”

Perussuomalaisten kannatus on jatkanut vaalien jälkeen kasvuaan. Halla-aho myöntää, että vaalien trendeillä on taipumus jatkua jonkin aikaa vielä vaalien jälkeenkin. Hän kuitenkin varoittaa pitämästä perussuomalaisia tilapäisenä häiriönä puoluekentällä.

”En usko, että perussuomalaisten nousu johtuu mistään onnenkantamoisesta, muiden puolueiden tunaroinnista tai edes perussuomalaisten johdon erinomaisuudesta. Me tuomme monissa kysymyksissä – varsinkin maahanmuutossa – ihmisille oikean vaihtoehdon, ja sille on kysyntää”, Halla-aho arvioi.

”Meidän suuri kehityskohteemme on madaltaa edelleen kynnystä perussuomalaisten äänestämiseen. Sekä keskustasta että sosiaalidemokraateista on siirtynyt kannatusta meille ja tulee varmasti jatkossakin siirtymään, jos nämä puolueet menevät liian vasemmalle.”

”Suomen ei pidä tehdä Isis-naisille mitään”

Torstain kyselytunnilla eduskunnassa hallitus näytti ottavan pidättyväisen linjan al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olevien Suomen kansalaisten mahdolliseen kotiinpaluuseen. Halla-ahon mielestä Suomen ei pidä tehdä mitään niin sanottujen Isis-naisten paluun edistämiseksi. Se on käytännössä myös ainoa keino ehkäistä mahdollisesti radikalisoituneiden ihmisten paluuta Suomeen.

”Hallitus varmasti tietää, mikä on yleinen mielipide. Lisäksi hallitus on sisäisesti hajanainen. Uskon, että varsinkin sosiaalidemokraateilla ja keskustalla on tarve profiloitua hiukan kovemman linjan puolueina kuin vihreillä tai vasemmistoliitolla”, Halla-aho pohtii.

Halla-aho pitää täysin epärealistisena ajatusta siitä, että al-Holin leiriltä haettaisiin lapsia, joiden äidit jätettäisiin leirille.

Tilanne panee Halla-ahon pohtimaan Suomen kansalaisuuden edellytyksiä ainakin kaksoiskansalaisten osalta.

”Kaksoiskansalaisuus pitäisi kieltää, ja kansalaisuus pitäisi voida tarvittaessa peruuttaa. Suomen passi on arvokas matkustusasiakirja ja me haluamme palauttaa sen arvon”, Halla-aho puntaroi.

Syntyperäisten Suomen kansalaisten passeja Halla-aho ei ole kuitenkaan perumassa. Ketään ei ole tarkoitus tehdä kansalaisuudettomaksi. Hän myös myöntää, että vallitsevan lainsäädännön nojalla Suomen kansalaisten paluuta Suomeen ei voida estää.

”Ei voida tietää, ovatko nämä naiset syyllistyneet mihinkään, mutta toisaalta he kannattavat erittäin väkivaltaista ideologiaa. Pidän todella huolestuttavana, että he voisivat jatkaa tällaisen propagandan lietsomista Suomessa ja tällaisen ajattelutavan levittämistä täällä lapsilleen. Se on tulevaisuuden turvallisuusuhka.”

Hallituksen sote-linjaus saa kiitosta

Oppositiojohtajaksi sovittautuvan Halla-ahon mukaan perussuomalaisten ei tarvitse tehdä suunnanmuutoksia, vaan puolue voi jatkaa siitä, mihin se vuonna 2017 alkaneella oppositiokaudellaan jäi. Hallituksen aikeista kiitosta saavat sote-uudistuksen tämänhetkinen asento ja harmaan talouden torjunta. Kokoomus joutuu hänen mielestään juuri näissä asioissa taivuttamaan itseään oppositiokuntoon.

Halla-ahon poliittinen analyysi lähtee siitä, että kolme perinteistä suurta puoluetta eli sdp, kokoomus ja keskusta ovat sisäisesti jakautuneita kansallismielisyys-globalisaatio -akselilla.

”Ne joutuvat kumartamaan molempiin suuntiin ja silloin ne tahtomattaan myös pyllistävät toiseen suuntaan. Silloin niillä on vaara menettää äänestäjiä perussuomalaisille, ja sen ne joutuvat ottamaan huomioon.”

”Todennäköisesti tällainen polarisaatio hyödyttää sekä perussuomalaisia yhtäältä että vihreitä ja vasemmistoliittoa toisaalta”, Halla-aho aprikoi.

Halla-aho, Tampereelta nääs

Halla-aho aikoo puoluekokouksen avauspuheessaan lausua muutaman sanan myös Tampereesta, koska hän on sieltä kotoisin. Tampereen kaupunkikuvan hän arvioi muuttuneen vuosien varrella parempaan suuntaan, kun perinteiset keskustan tehdasmiljööt ovat avautuneet kaupunkilaisten käyttöön.

”On mukavaa mennä Tampereelle, onhan se varmaan objektiivisestikin arvioiden muuttunut kivemmaksi paikaksi. Kaupungin luonne on muuttunut”, Halla-aho pohtii.