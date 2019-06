Terrorismitutkijat: Rinteen hallitus otti aikalisän ”Isis-naisten” asiassa

Kansainvälisen terrorismin tutkija ja maapuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen ja jihadismin tutkija Juha Saarinen luonnehtivat Antti Rinteen (sd) hallituksen ottaneen aikalisän Isis-palaajien kysymyksessä.

Pääministeri linjasi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että ”tässä tilanteessa emme harkitse mitään evakuointitoimenpiteitä, ne eivät sovellu tähän laisinkaan”. Lue tarkemmin:Nyt tuli Antti Rinteeltä selkeä kanta ”Isis-naisiin”: ”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään evakuointitoimenpiteitä”

”Onneksi päätöksiä tekevät poliitikot ymmärtävät, että kyseessä on monimutkainen ja vaikea pulma, johon ei ole yksinkertaisia, helppoja tai edes hyviä ratkaisuja. On rohkaiseva merkki, että Rinteen hallitus on ottanut tässä asiassa aikalisän ja pohtii ratkaisuaan huolellisesti”, Juha Saarinen kommentoi Twitterissä.

”Vaikuttaa siltä, että nyt ollaan ottamassa aikalisä kokonaisuuden selvittämiseksi, eikä aktiivisia hakutoimia al-Holin suomalaisten suhteen olla käynnistämässä. Tämä on hyvä, sillä tilanne on monimutkainen”, Antti Paronen puolestaan sanoo asiaa käsittelevässä tviitti-ketjussa.

Hän huomauttaa samalla, että suomalaisessa keskustelussa turvallisuusnäkökanta nähdään ajoittain ”ylitsevuotavana ja tilaa vievänä”.

”Tämän näkökannan etuna on kuitenkin se, että se ymmärtää Isis-kytkentöisten ihmisten aktiivisessa haussa olevan monia eri puolia. Näitä ovat esimerkiksi eettinen, moraalinen, juridinen, turvallisuuspoliittinen, sosiaalinen jne. Turvallisuusnäkökanta ei kiistä mitään edellä mainituista, mutta en pidä esimerkiksi hakemista ja niistä käynnistyviä oikeusprosessaja teoreettisina ja erillisinä ilmiöinä. ”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on vihjannut, että evakuoinnit ovat yhä harkinnassa. Muun muassa kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin on sanonut hallituksen pakoilevan ihmisoikeusvastuutaan.

”Rinteen hallitus pakoilee ihmisoikeusvastuutaan. Suomalaisia lapsia ja äitejä kuolee lähiviikkoina, ja kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneitä jää syyttämättä ja tuomitsematta, jos Suomi ei kanna vastuutaan aktiivisin toimin hakea kansalaisiaan Al-Holin leiriltä”, hän kommentoi.

Myös ihmisoikeusjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala on kertonut järkyttyneensä Rinteen linjauksesta. Lue lisää: ”Ei tarvittu kuin yksi twiitti ihmisoikeusjärjestöltä ja sisäministeri jo hämärtää pääministerin lupausta eduskunnalle”

