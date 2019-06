Kokoomusveteraani lähetti viestin Antti Rinteelle: ”Näin rahoitetaan vappusatanen, eikä vie valtiolta senttiäkään!”

Pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja, ylipormestari Raimo Ilaskivi kertoo lähettäneensä pääministeri Antti Rinteelle (sd) sähköpostilla ratkaisun niin sanottuun vappusataseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

”Lähetin 27.6. klo 17.54 pääministerillemme sähköpostia otsikolla "Näin rahoitetaan vappusatanen, eikä vie valtiolta senttiäkään!" Ja mikä oli sisältö? Tällainen se oli: korjataan kaikkien, siis kaikkien, työeläkkeen saajien taitettu indeksi paremmalla taikka kertaluonteisella noin 2 prosentin korotuksella”, Ilaskivi kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Annetaan valtiovarainministeriön taitavien virkamiesten laskea, paljonko korotusta tarvitaan, jotta siitä saatava verotulo on sitten niin suuri, että se riittää vappusatasen rahoittamiseen. Kun tarkistukset koskevat kaikkia, myös niitä ns. hyväosaisia, niin heiltähän se verojen tuottokin korkeinta on. Vain kateus voi olla toimenpiteen esteenä, ja kateudesta kärsivät puolestaan ne kaikkein vähäosaisimmat, joita eläkelisän korotus vappusatasella koskee. Pallo on heitetty. Ottaisiko pääministeri siitä kopin?, hän jatkaa.

Keskustelu Rinteen lupaamasta niin sanotusta vappusatasesta on käynyt kuumana, kun eduskunta on valmistellut tämän vuoden toista lisätalousarviota.

Rinne lupasi alun perin sadan euron korotuksen pienituloisten eläkkeisiin. Hallitusohjelmassa pienten eläkkeiden korottamiseen on kuitenkin varattu vain 183 miljoonaa euroa. Rinne kertoi tiistaina tämän tarkoittavan sitä, että pieniä, alle 1000 euron kuukausieläkkeitä korotetaan 50 euroa kuudessa.

”Kateus vie kalatkin vedestä, sanoivat vanhan kansan ihmiset aikanaan. Palautui mieleeni, kun pohdiskelin tämän vappusatasen kohtaloa. Pohdiskelin siksi, että kansan- ja takuueläkkeiden varassa elävillä tilille tulevat summat eivät todellakaan ole suuria. Jos leipään ja asumiseen käytetään, ei lääkkeisiin - huvituksista ja vastaavista puhumattakaan - paljoa jää. Osa kolkuttaa sosiaalitoimiston ovea, osalle kynnys on liian korkea. Liekö tässä taustaa sillekin, että luottotiedot menevät yhä useammilta, veli on ollut velkaa otettaessa mutta veljenpoikana se olisi ollut maksettava”, Ilaskivi kommentoi.

Hän huomauttaa, että vaikka ajatus vappusatasesta oli alun perin poliittinen, sen esittäjästä Antti Rinteestä on tullut pääministeri ja vastuu lupauksista on kasvanut.

”Ja kyllähän keinoja löytyy, jos eräs suomalaisten perisynti raivataan pois tieltä. Se on kateus. Kateus hiemankin parempiosaisia kohtaan, joille ei suoda edes sellaista, jolla voisivat osallistua vappusatasen rahoitustalkoisiin”, Ilaskivi sanoo.

Rinne vakuutti omassa vastauspuheenvuorossaan torstaina eduskunnassa, että hallitus tulee helpottamaan eläkeläisten asemaa.

”Eläkeläisten ensimmäinen osio tästä satasesta tulee toteutumaan 2020 vuoden alussa. Lähtökohta on se, että sinne 1 000 euroon asti 50 euroa ja sen jälkeen useita kymmeniä euroa sinne 1 400 euroon asti. Tämä tullaan toteuttamaan tavalla tai toisella”, hän sanoi.

