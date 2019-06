Maria Ohisalo: ”Sisäministerinä tehtäväni on huolehtia siitä, että ihan jokaisella on tässä maassa turvallista elää”

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo huomauttaa, että Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, mutta ei kaikille.

”Monet vähemmistöihin kuuluvat joutuvat päivittäin pelkäämään kävellessään kadulla, käydessään kaupassa, kirjoittaessaan somessa. Arjessaan. Näin ei pitäisi olla. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään muiden sanoja, tekoja tai verkon vihavyöryjä. Naapurin, lääkärin ja viranomaisten pitäisi olla kaikille turva”, hän kirjoittaa blogissaan.

Ohisalon mukaan meneillään oleva Pride-viikko muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuulumisesta kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

”Turvallisuuden tunne syntyy puheesta ja kaikkien mahdollisuudesta olla oma itsensä ja tulla yhdenvertaisesti kohdatuksi yhteiskunnassa. Tehtäväni poliitikkona, puolueen puheenjohtajana ja ministerinä on työskennellä sen eteen, että jokainen saa olla oma itsensä ja tulla kohdatuksi sellaisena kuin on – pelkäämättä. Sisäministerinä minun tehtäväni on huolehtia siitä, että ihan jokaisella on tässä maassa turvallista elää.”

Hallitusohjelmassa on Ohisalon mukaan tärkeä kirjaus siitä, että viranomaisten osaamista ja tietoisuutta vähemmistöasioista lisätään.

”Vastuu ei kuitenkaan ole yksin viranomaisten, vaan me kaikki voimme käytöksellämme ja puheellamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on hyvä olla. Onnistumme vain pitämällä kaikki mukana ja luomalla turvallisuutta kaikille. Työtä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien eteen tarvitaan joka päivä, se on meidän kaikkien asia. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, itsemäärittelyyn ja omaan tarinaansa. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ilman pelkoa”, hän linjaa.

