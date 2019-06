Jussi Halla-aho: ”Maahanmuutosta, islamista, seksuaalivähemmistöistä ja Euroopan unionista on tullut uusi Neuvostoliitto”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi linjapuheessaan puoluekokouksessa, että ”ahdasmielisemmäksi muuttuvan ilmapiirin vuoksi” vallitsevan linjan arvostelemisesta tulee yhä vaikeampaa ja vaarallisempaa Suomessa.

”Kylmän sodan aikana Neuvostoliiton arvosteleminen oli sosiaalisesti paheksuttavaa, ja sillä saattoi joutua poliittiseen paitsioon. Tämän päivän Suomessa ja länsimaissa laajemminkin maahanmuutosta, islamista, seksuaalivähemmistöistä, Euroopan unionista ja eräistä muista kysymyksistä on tullut uusi Neuvostoliitto. Jos esität niistä vääriä mielipiteitä, olet pimeä voima. Ja mikä pahinta, väärien mielipiteiden ilmaisemisesta joutuu yhä useammin juridisten sanktioiden kohteeksi”, hän sanoi.

Halla-ahon mukaan oikeusvaltiolle on tuhoisaa, että mielipiteenilmaisua rajoitetaan.

”Vielä tuhoisampaa on se, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mikä on laillista ja mikä ei. Laillinen epävarmuus johtaa mielivaltaan ja toisaalta itsesensuuriin.”

Halla-aho linjasi, että sananvapaus on vapautta ilmaista mielipiteitä, vaikka ne loukkaisivat ja häiritsisivät jotakuta. Hänen mukaansa sananvapauden rapautumiseen täytyy puuttua rakenteellisin keinoin eli korjaamalla sananvapautta rapauttavaa lainsäädäntöä.

”Lakien tehtävä on suojella kansalaisia ja turvata heidän vapauksiaan, ei varjella päätöksentekijöitä tai mediaa kansalaisten esittämältä kritiikiltä.”

Halla-aho kiisti puheessaan, että perussuomalaiset olisivat yhden asian puolue.

” Meillä on kattavat, perustellut ja keskenään johdonmukaiset ohjelmat kaikilta politiikan sektoreilta. Jatkamme näiden ohjelmien kehittämistä, mutta niiden punainen lanka on muuttumaton ja pysyvä: Julkisen vallan ensisijainen tehtävä Suomessa on edistää ja puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.”

Halla-aho valittiin lauantaina jatkokaudelle perussuomalaisten puheenjohtajana. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

