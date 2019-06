Valistuneita arvauksia Euroopasta: Hollantilainen saattaa nousta komission johtoon, Suomen turha haaveilla EKP:sta

EU-maiden valtionpäämiehet ovat kokoontuneet Brysseliin päättämään nimityksistä Euroopan unionin huippuvirkoihin. Asialistalla ovat ainakin nimitykset komission puheenjohtajaksi, Euroopan parlamentin puhemieheksi, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ja Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajaksi.

Verkkolehti Politicon mukaan Eurooppa-neuvoston nykyinen puheenjohtaja Donald Tusk on vihjannut, että komission johtoon nousisi hollantilainen Frans Timmermans.

Timmermans on maansa työväenpuoluetta edustava poliitikko, joka on toiminut vuodesta 2014 sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista, oikeusvaltion periaatteista ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaavana komissaarina Euroopan komissiossa. Aiemmin Timmermans oli Alankomaiden ulkoministeri.

Sosialistiryhmää edustavan Timmermansin nimitys komission johtoon tarkoittaisi Politicon mukaan sitä, että Eurooppa-neuvoston johtajuus menisi liberaaliryhmälle ja parlamentin puhemiehen sekä EU:n korkean edustajan paikat konservatiiviselle EPP:lle.

Etenkin Puola ja Unkari vastustavat Timmermansin nousua komission johtoon. Saksan liittokansleri Angela Merkel antoi lauantaina ymmärtää, että voisi hyväksyä Timmermansin nimityksen. Sunnuntaina hän oli kommenteissaan varovaisempi.

”Keskusteluista ei ole tulossa helpot. Me saksalaiset aiomme olla rakentavia. Tässä tulee luultavasti menemään pitkään”, hän sanoi sunnuntai-iltana saapuessaan huippukokoukseen.

Ajatuspaja Eurasia Groupin tutkija, London School of Economicsin vieraileva professori Mujtaba Rahman ennakoi, että jos Timmermans valitaan komission johtoon, Saksan Manfred Weber nousee europarlamentin puhemieheksi ja Ranskan Michel Barnier Eurooppa-neuvoston johtoon.

Hänen tietojensa mukaan EKP.n johtoon saatettaisiin nostaa nykyinen Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja, ranskalainen Christine Lagarde.

Under this configuration - Timmermans (Commission); Weber (EP) & Michel (Council) - speculation is growing that Lagarde could take ECB. French want her there. But think parts of package will probably come unstuck tonight; lots of negotiating still left to do https://t.co/D00Ki5IcHN

— Mujtaba Rahman (@Mij_Europe) June 30, 2019