Hallitus kiirehtii eroon Sipilän aktiivimallista – Timo Harakka: ”Emme jää niitä lukuja odottelemaan”

Hallitus on luvannut purkaa Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella lanseeratun ja kipakkaa kritiikkiä saaneen aktiivimallin.

Työministeri Timo Harakka (sd) vihjaa, että purkutoimenpiteisiin ryhdytään lähiaikoina.

"Mitä aikatauluun tulee, uskoisin, että se tapahtuu pikemminkin lähitulevaisuudessa. Teemme tätä yhteistyössä ministeri [Aino-Kaisa] Pekosen (vas) kanssa."

Hallitus on kovan työllistysurakan edessä, jotta hallitusohjelmaan kirjatut investoinnit kyetään rahoittamaan. Vaikka aktiivimalli poistuu, on jotain tulossa sen tilalle.

"Aktiivimallin purkamisen toinen puoli on se, että työvoimapalveluita pitää vastaavasti kehittää tilalle. Käytän itse tästä sanaparia 'aidosti aktivoiva'."

Työministeri toteaa, että "aidosti aktivoiva" malli on hänen vastuullaan, ja toimenpiteet sen eteen ovat jo käynnistyneet.

”Aidosti aktivoiva malli”

Harakan mukaan malliin kuuluu työvoimapalveluiden kehittämistä – ja erityisenä esimerkkinä ministeri nostaa esiin palkkatuen, johon ensi vuoden budjetissa on varattu merkittävästi lisämäärärahoja.

"Tilanne on se, että emme jää niitä lukuja odottelemaan, jos sellaisia koskaan saadaankaan"

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota te-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

"On olennaista, että pyrimme muuttamaan palkkatuen lainsäädäntöä niin, että se on yrityksille selkeämpi, yksinkertaisempi ja että sen käyttö kasvaisi merkittävästi. Kun vertaa esimerkiksi Ruotsiin, meillä palkkatuen käyttö on ihan murto-osa siitä."

Palkkatuen muotoja voisi Harakan mielestä kohdistaa lainsäädännöllä myös vaikeammin työllistettävien ja osatyökykyisten henkilöiden työllistystoimiin. Työvoimapalveluissa yksilöllisten tarpeiden huomiointiin onkin budjetoitu määrärahoja.

Aktiivimallin lukuja ei odotella

Harakan mukaan valtiovarainministeriö on pyrkinyt laskemaan nyt romukoppaan heitettävän aktiivimallin työttömyysetuusleikkurin vaikutuksia työllisyyteen, mutta tuloksia ei ole tullut.

"Tilanne on se, että emme jää niitä lukuja odottelemaan, jos sellaisia koskaan saadaankaan", Harakka sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen huomautti kesäkuussa eduskunnan keskustelussa, että aktiivimallin työllisyyden vaikutusarvio oli 5 000–10 000 työpaikkaa.

Harakka taas väittää, että aktiivimallin todennettavat vaikutukset ovat olleet vaatimattomia.

