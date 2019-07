Ruotsin kokoomusjohtajalta suoraa puhetta ammuskeluista: ”Tilanne on äärimmäinen maalle, joka ei käy sotaa”

Ruotsissa kokoomuspuolue moderaternan puheenjohtaja Ulf Kristersson vaatii tiukennuksia oleskelulupien myöntämiseen. Kristersson esittää, että ruotsin kielen osaaminen olisi jatkossa pysyvän oleskeluluvan ehto, eikä yhteiskunta enää kustantaisi kaikkia tulkkauspalveluita.

”Hänen, joka saa pysyvän oleskeluluvan, on osattava ruotsia. Ja silloin ei tarvita enää laajaa ilmaista tulkkausta”, Kristersson sanoo.

”Oikeus omaan kotikieleen on nyt ollut vahvempi kuin velvollisuus opiskella ruotsia.”

”Aito integraatio alkaa ruotsin kielestä. Kieli on tie ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Se on aikuisille avain työmarkkinoille ja lapsille avain kouluun”, Kristersson linjaa.

Visbyn Almedalsveckanilla pitämässään tunnin mittaisessa linjapuheessa puoluejohtaja hahmotteli uutta 2020-luvun Ruotsin mallia. Kristerssonin mukaan juuri kieli on koko mallin ”punainen lanka”. Samalla hän korosti, ettei maahanmuuttajien voi heti odottaa osaavan täydellistä ruotsia, mutta tällä hetkellä ”ymmärrettävä kielitaito on ehdottomasti aliarvostettua”.

Ruotsin parlamentissa kokoomus on tällä hetkellä oppositioasemassa. Hallituspuolue sosiaalidemokraattien opetusministeri Anna Ekström tyrmäsi Kristerssonin avauksen tuoreeltaan ”sydämettömänä” Dagens Nyheterin haastattelussa.

Puheessaan Kristersson tuomitsi myös jyrkästi vakavan väkivallan, ampumiset ja kranaatti-iskut. LUE MYÖS: Kaksi ammuttu kuoliaaksi Tukholmassa – Poliisilla suuroperaatio

”Ruotsissa on väkilukuun nähden eniten kuolemaan johtaneita ampumistapauksia nuorten miesten keskuudessa koko Länsi-Euroopassa. Kymmenen kertaa enemmän kuin Saksassa. Tukholmaa ravisteli eilen kolme uutta ammuskelua. Sollentunassa [Tukholmassa] tapettiin nuori mies automaattiaseella.”

”Ja vuoden 2014 jälkeen on tehty 100 kranaatti-iskua. Kaksi vuotta sitten kahdeksanvuotias poika kuoli kranaattiin asunnossa Biskopsgårdenissa [Göteborgissa]. Tilanne on äärimmäinen maalle, joka ei käy sotaa.”

”Tämä ei ole Ruotsin malli.”

LUE MYÖS: Malmössä räjähti taas – Näin Ruotsin poliisi selittää räjähdysten jyrkän kasvun

Ruotsin kokoomusta vuodesta 2017 johtanut Kristersson hyökkäsi rajusti myös maan pääministeripuolue sosiaalidemokraatteja vastaan ja haukkui sen pystyyn Venäjän äänioikeuden palauttamisesta Euroopan neuvostossa.

”Krimin liittäminen Venäjään ja pyrkimys hajottaa eurooppalaisia demokratioita vaatii vahvempaa ruotsalaista puolustusta. Ja sen tulisi johtaa myös Ruotsin Nato-jäsenyyteen. Mutta sosialidemokraatit priorisoivat vuorotteluvapaata [Ruotsissa jo kertaalleen kumottu] ja perheviikkoa [kolme ylimääräistä vuosilomapäivää vanhemmille] puolustuksen edelle.”

”Ja tässä eräänä päivänä he äänestivät venäläisten palauttamisesta Euroopan neuvoston täysjäseneksi. Ensimmäinen on täysin vastuutonta ja toinen on enimmäkseen ihan muusta maailmasta”, Kristersson tylytti sosiaalidemokraatteja.

Kannanotto energiapolitiikkaan – nauratti ruotsalaisyleisöä sosialismivertauksella

Kristersson otti myönteisen kannan lisäydinvoiman rakentamiseen. Ruotsissa järjestettiin vuonna 1980 kansanäänestys, jolla ydinvoima haluttiin kieltää kokonaan vuoteen 2010 mennessä. Äänestystulos on sittemmin kumottu ja Ruotsin eduskunnan päätöksellä energiayhtiöt voivat uusia nykyisiä, käyttöikänsä päähän tulevia reaktoreita.

Nyt kokoomusjohtaja Kristersson esittää kuitenkin panostuksia uuden, neljännen sukupolven ydinvoimaan. Kyse on arviolta vuonna 2030 kaupalliseen käyttöön tulevista voimaloista, kun esimerkiksi Olkiluotoon valmistuva OL3-reaktori edustaa ydinvoimaloiden kolmatta sukupolvea.

Kristerssonin ajattelun taustalla on ”Ruotsin sähköpula”, kuten hän itse sanoo.

”Ja yhtäkkiä Ruotsissa on yrityksiä, jotka eivät uskalla kasvaa - koska he eivät saa riittävästi sähköä. Ihan kuin Ruotsi olisi maa, jossa sähkönkulutusta säännösteltäisiin.”

”Sosialismi johtaa tavallisesti kahteen asiaan: pulaan leivästä ja pulaan sähköstä. Ja juuri sen on saanut nyt Pågen [leipomoyritys] Malmössä kokea. Ei sähköä, ei uutta leipomoa”, Kristersson kertoi ja sai vastaansa ruotsalaisyleisön naurut.

