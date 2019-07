Tutkimus: Metsähakkuiden lisäämisellä kestämätön vaikutus Suomen hiilinieluihin – ”Ei kyetä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana”

Jos metsäteollisuus valmistaa puusta nykyisen kaltaisia tuotteita, hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinieluja kestämättömästi, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Tutkimuksesta tiedottavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus LUKE.

Tiedotteen mukaan tutkimus vahvistaa, että lisääntyvät hakkuut vaikeuttavat ilmastonmuutoksen hillintää. Hakkuiden lisääminen Suomen metsissä pienentää hiilinielua niin paljon, ettei sen negatiivisia ilmastovaikutuksia pystytä korjaamaan kuluvan vuosisadan aikana, jos puusta valmistetaan nykyisen kaltaisia tuotteita.

Tiedotteen mukaan tutkimuksessa simuloitiin tilanne, jossa Suomessa metsäteollisuuden ainespuuhakkuita lisättiin pysyvästi vuoden 2015 tasosta eli 58 miljoonasta kuutiometristä tasoon 67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tiedotteen mukaan ilmakehään pääsee tällöin joka vuosi sadan vuoden ajan keskimäärin seitsemän miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia enemmän kasvihuonekaasuja, kun vertailukohtana ovat 58 miljoonan kuutiometrin hakkuut ja nykyisen kaltaiset tuotteet.

Vertailun vuoksi Suomen maantieliikenteen päästöt ovat nykyisin noin 11 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuonna 2018 metsäteollisuuden kotimaiset hakkuut olivat jo 68,9 miljoonaa kuutiometriä.

Vasta sadan vuoden simulointijakson loppupäässä puuston lisääntynyt hiilensidonta alkaa pienentää lisähakkuiden aiheuttamaa ilmastohaittaa.

”Jotta haitta saataisiin kompensoitua, metsien kasvua pitäisi pystyä lisäämään merkittävästi laskelman tasoon verrattuna. Sen lisäksi puusta pitäisi tehdä tuotteita, joissa hiili säilyy selvästi pidempään kuin nykytuotteissa. Niiden tulisi myös vähentää öljyn, kivihiilen ja maakaasun käyttöä nykyisiä tuotteita selvästi enemmän”, tutkimuslaitokset toteavat.

Arviossa on otettu huomioon, että lisähakkuiden aiheuttamasta hiilinielun pienenemisestä noin puolet saadaan paikattua puutuotteiden ja metsäenergian lisääntyvällä käytöllä.

Tutkimuksessa käytettiin Itä-Suomen yliopiston Monsu-simulointimallia ennustamaan metsien kehittymistä.

Tiedotteen mukaan tutkimus antaa omalta osaltaan tukea EU:n valitsemalle ilmastopolitiikalle, jossa jäsenmaiden yhdessä kannustetaan säilyttämään ensi vuosikymmenen aikana samaa suuruusluokkaa oleva metsien hiilinielu kuin vuosina 2000-2009.

Tutkimus on toteutettu osana strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa FORBIO-hanketta. Tutkimuksen tekemiseen ovat osallistuneet Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat. Tutkimus on julkaistu Journal of Environmental Management -lehdessä.

Tutkimus antanee ajattelemisen aihetta Rinteen hallituksessa istuville puolueille, jotka ovat kiistelleet uusien sellutehdashankkeiden vaikutuksesta Suomen ilmastotavoitteisiin.

