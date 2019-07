Työministeri Harakan kiire purkaa aktiivimalli ihmetyttää – ”Näinkö te todella sovitte? Voi kiinnostaa luottoluokittajiakin”

Ekonomisti Olli Kärkkäinen kritisoi sitä, että hallitus ensin lupaa tehdä työllisyysvaikutuksiltaan vastaavat toimet aktiivimallin purkaessaan, mutta ei sitten selvitäkään aktiivimallin työllisyysvaikutuksia.

Twitterissä aktiivinen Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi tviitissään työministeri Timo Harakan (sd.) aikeita heivata niin sanottu aktiivimalli romukoppaan sen työllisyysvaikutuksia arvioivia tutkimustuloksia odottelematta. Rinteen hallitus vannoo ohjelmassaan tutkimustietoon pohjautuvan päätöksenteon nimeen.

”Tietoon perustuvaa päätöksentekoa painottava hallitus ei ehdi tutkimustuloksia odotella”, Kärkkäinen ihmettelee tviitissään. Hän viittaa Harakan lausuntoon, josta muun muassa Uusi Suomi kertoi maanantaina.

Tietoon perustuvaa päätöksentekoa painottava hallitus ei ehdi tutkimustuloksia odotella? | "Tilanne on se, että emme jää niitä (aktiivimallin työllisyysvaikutus) lukuja odottelemaan, jos sellaisia koskaan saadaankaan", Harakka sanoo https://t.co/DCajpu5pSH — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) July 1, 2019

Kärkkäinen ja sai aikaan vilkkaan keskustelun. Muun muassa oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja, taloustieteilijä Juhana Vartiainen ihmettelee piittaamattomuutta tutkimustiedosta.

”Kuulkaas Juha Sipilä ja Vesa Vihriälä, näinkö te todella sovitte? Voi kiinnostaa monia, luottoluokittajia myöten”, Vartiainen kyselee keskustan hallitusneuvottelijoihin viitaten jakaessaan Kärkkäisen tviittiä.

Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta on syksyllä valmistumassa vaikutusarvio aktiivimallin työllisyysvaikutuksista. Tähän asti vaikutusten erittely on ollut hankalaa.

Aineistojen valmistuminen ja niiden analysointi vievät aikaa. Nykyisen tiedon varassa emme pysty erottamaan aktiivimallin vaikutuksia muista työmarkkinamuutoksista. Lokakuussa tiedämme lisää! Luotettava tutkimustieto on oikeudenmukaisen päätöksenteon tuki. — VATT (@vatt_tutkimus) July 2, 2019

Pitäisikö siis uuden hallituksen yleisemminkin odotella edellisen hallituksen toimien tuloksia ennen kuin ryhtyy oman agendansa mukaisiin toimiin? Kauanko olisi sopiva odotteluaika?

Ei Kärkkäinen aivan tätä tarkoittanut, selviää puhelimessa.

”Kysymys tulee hallitusohjelman kirjauksesta, että mallin purkamisen yhteydessä päätetään toimista, joilla on vastaavat työllisyysvaikutukset”, Kärkkäinen sanoo.

Hallitusohjelmassa lukee näin: ”Puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.”

”Tällä hetkellä työllisyysvaikutuksista ei ole tietoa, ja toivottavasti sitä saadaan lokakuussa. Itse tutkijana toivoisin, että tätä käytettäisiin päätöksenteon tukena. Mutta paras tutkimustieto joka tällä hetkellä on olemassa, on VM:n laskelma, joka tehtiin ennen mallin käyttöönottoa, ja siinä arvio oli noin 5000–12000 uutta työpaikkaa.”

Tätä arviota hallitus voisi Kärkkäisen mielestä toki käyttää päätöksenteon pohjana. Ongelma on vain, että arvion määrä on aika iso.

”Ymmärrän hyvin, että moni [hallituspuolueen] kansanedustaja on sanonut, että vaikutus oli nolla. Jos se onkin 5000–12000, se vaatii ihan eri lailla kompensoivia toimia. Varsinkin kun osa nyt puhutuista toimista on niin sanottuja pehmeitä keinoja, kuten palkkatuki, ja niiden työllisyysvaikutuksia on vaikea arvioida.”

Työministeri Harakka on sanonut aktiivimallin työllisyysvaikutusten olleen vaatimattomia.

”Jos ei pystytä sanomaan myöhemminkään kauhean tarkkaan, mikä vaikutus jollain toimella on ollut, se ei ole todiste, että vaikutusta ei ole ollut ollenkaan. Nämä monesti menevät sekaisin”, Kärkkäinen sanoo.

Ongelma ei siis ole aktiivimallin purkaminen sinänsä, vaan hallitusohjelma. Kärkkäinen huomauttaa, että siellä on toinenkin vahva kirjaus työllisyystoimien vaikutuksista:

”Hallitus ei tee työvoimapolitiikassa toimia, joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman, että se tekee samanaikaisesti työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia.”

Tämä tarkoittaa, että työllisyysvaikutuksia saadaan arvioida lähivuosina aika paljon.

”Kuinka nopeasti tutkimustieto pystyy vastaamaan näihin tavoitteisiin, sitä tullaan tällä hallituskaudella varmasti seuraamaan tarkkaan.”

Timo Harakan mukaan Kärkkäisen ja muiden keskustelijoiden kritiikki perustuu väärinkäsitykseen.

”Toki tehdään korvaavia toimenpiteitä, jos uskottavia vaikutuksia osoitetaan”, Harakka tviittasi.

Väärinkäsitys. Toki tehdään korvaavia toimenpiteitä, jos uskottavia vaikutuksia osoitetaan. Sanoin vain, että niitä ei jäädä odottamaan. Aktiivimalli puretaan kaikissa tapauksissa. — Timo Harakka (@TimoHarakka) July 1, 2019

Aktiivimalli puretaan kaikissa tapauksissa, Harakka korostaa. Hallituspuolueissa sitä pidetään epäoikeudenmukaisena mallina työllisyysvaikutuksista riippumatta.

