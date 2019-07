Poliisi: Taksikuskien jonoriita äityi tappeluksi Helsingissä

Taksikuskien kiista johti käsirysyyn Helsingin päärautatieasemalla, tiedottaa Helsingin poliisi.

Poliisille on tehty rikosilmoitus, jonka mukaan taksikuskien välinen kiista äityi väkivaltaiseksi rautatieaseman ympäristössä maanantaina 1. heinäkuuta. Asia on herättänyt huomiota julkisuudessa, koska tapahtumista on julkaistu video sosiaalisessa mediassa.

”Poliisi selvittää parhaillaan, ketkä asiaan ovat osallisia ja onko tapahtuneesta syytä käynnistää esitutkinta. Poliisille kerrotun mukaan tilanne sai alkunsa taksien jonotukseen liittyvästä erimielisyydestä, joka kärjistyi siten, että kaksi taksikuskia löi toisiaan”, kertoo rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

