”Sanalla sanoen karmea gallup” – Keskustan puoluesihteeri: Mitä jos keskusta ei nousekaan?

”Kannatuksen syväkierre”. Siinä sanapari, jolla keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kuvaa puolueensa kannatusta tuoreessa Yleisradion gallupissa.

”Sanalla sanoen karmea gallup Keskustalle Ylellä tänään. Puolueella on kannatuksen syväkierre meneillään. Halusin kirjoittaa siitä ajatukseni avoimesti ylös”, puoluesihteeri Pirkkalainen kirjoittaa Facebook-tilillään.

Hän varoittaa, että keskusta ei nouse takaisin hetkessä.

”Pitäisi malttaa olla tuijottamatta kuukausittaisia gallupeja ja asettaa tähtäin riittävän pitkälle. Ensimmäinen tavoite on tietysti saada kannatuksen lasku loppumaan. Minusta riittävän hyvä saavutus on, jos loppuvuoteen mennessä saadaan käännettyä kurssi kohti nousua”, Pirkkalainen linjaa.

Hänestä on selvää, että ”ratkaisuhakuiselle Keskustalle on vaikeaa, kun kannatusnousussa ovat ääripäät, jotka taistelevat tilastaan poliittisen keskustan liepeillä”. Tällä hän viittaa gallup-johtaja perussuomalaisiin sekä vihreisiin, joka tuoreissa gallupeissa on joitakin prosenttiyksikköjä keskustaa suurempi.

”Toinen ääripää on vihreät. Hekin pyrkivät puhuttelemaan poliittista keskustaa. Harva muuten muistaa, että vielä viime lokakuussa heidän kannatuksensa oli 11,3 %. Tai että myös entinen hallituskumppanimme kokoomus on reilussa vuodessa menettänyt viitisen prosenttiyksikköä kannatuksestaan. Politiikan asetelma on rajussa muutosliikkeessä ja vaalien jälkeen kannatustrendit jonkun aikaa aina jatkuvat. Se ei silti anna tekosyytä jättää Keskustan osalta tekemättä reipasta itseanalyysiä”, Pirkkalainen katsoo.

”Nyt tekisi mieli kommentoida toisin päin – miettikääpä miten käy, jos Keskusta ei nousekaan täältä”

Hän toteaa, että on puoluesihteerinä kommentoinut turhan usein laskevia galluplukuja todeten, että keskusta nousee kyllä.

”Näin tosin uskon ja näin myös tulee jollakin aikavälillä tapahtumaan. Tänä aamuna kuitenkin pohdin hetken, että tekisi mieli kommentoida toisin päin. Että miettikääpä erityisesti myös puolueen ulkopuolella hetki, miten käy, jos Keskusta ei nousekaan täältä. Kuka silloin puolustaa perheitä? Kuka silloin puolustaa tasa-arvoista oikeutta samanlaisiin palveluihin, asuipa missä päin Suomea tahansa? Kuka silloin puolustaa suomalaista ruokaa, vai päätetäänkö poliittisesti, että Suomessa pysytään jatkossa hengissä syömättä”, Pirkkalainen kyselee.

Keskustan ex-ministeri Anu Vehviläinen kuvasi galluptulosta keskustan kannalta ”jäiseksi”.

”Tulos velvoittaa meitä aitoon analyysiin itsestämme ja Keskustasta sirpaloituneella puoluekartalla. Oma-arviointi on aina kirpaisevaa ja raskasta. Virheitä ei pidä kieltää, niistä on otettava opiksi”, Vehviläinen kirjoittaa.

Pirkkalaisen mukaan keskustan sisällä pelätään jostain syystä, että tilanneanalyysi eduskuntavaalien jälkeen jätettäisiin tekemättä.

”Ei jätetä. Työ on jo pitkällä ja aineksia saatu jäsenkyselyä myöten runsaasti. Voin rehellisesti todeta, että analyysin edistyminen on pitkälti minusta kiinni. Eduskuntavaalien jälkeen eurovaalit, hallitusneuvottelut ja puolueen talouden sopeuttaminen veivät minun kaiken ajan, myös energian. Analyysi tehdään kyllä”, hän vakuuttaa.

Keskustan alamäkeä selittänee osaltaan myös puheenjohtajanvaihdos, joka on pitkittynyt Juha Sipilän kevään ilmoituksesta syyskuun ylimääräiseen puoluekokoukseen, jossa Sipilän seuraaja valitaan. Pirkkalaisen mielestä puolueen uudistuminen tai kannatuksen nousu ei saa olla kiinni vain puheenjohtajasta.

”Teemme sekä puolueelle että valittavalle henkilölle karhunpalveluksen, jos jätämme kaiken (taas) vain yksille harteille. Kansanliike ei toimi minusta niin”, Pirkkalainen vetoaa laajan tuen puolesta.

