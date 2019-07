Keskustajohtaja ryöpyttää: Todella huono, aivan sysisurkea tulos – ”Suomalaisten luottamus keskustaan on rapautunut”

Suomalaisten luottamus keskustaan on rapautunut ja myös puolueen linja sekä sijainti puoluekartalla hämmentävät ihmisiä. Näin keskustan gallupsyöksyä selittää puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Keskustan kannatus oli vain 11,7 prosenttia Ylen torstaina julkaistussa gallupissa.

”Todella huono, aivan sysisurkea tulos. Totta kai se vetää mielen alaspäin ja otsan ryppyyn”, Kurvinen sanoo Uudelle Suomelle.

”Luottamus keskustaan on rapautunut rajusti suomalaisten keskuudessa. Meillä on kova työ palauttaa se luottamus ja pitkä tie edessä.”

Kurvisen mukaan uusi nousu vaatii pitkäjänteistä puolueen uudistamista ja linjan kirkastamista.

”Myös osittain linjanmuutoksia varmasti. Politiikan sisältötason muutoksia”, puolueen puheenjohtajakisaankin kärtetty Kurvinen sanoo.

Kannatuksen lasku on pidempiaikainen kehitys, mutta onko hallitusyhteistyö nykyisen kokoonpanon kanssa entisestään hämärtänyt keskustan linjaa?

”Kyllä varmaan osittain näin voi sanoa. Luulen, että suomalaiset ja äänestäjät ovat vähän hämmentyneitä siitä, että olimme viime hallituksessa pääministeripuolue ja meillä oli oikeistolaiset kumppanit, ja nyt olemme valtiovarainministeripuolue ja meillä on vasemmistolaiset puolueet kumppanina. Kyllä varmaan äänestäjät ovat osittain hämmentyneitä”, Kurvinen sanoo.

”Ihmiset miettivät vielä, mitä mieltä tästä hallituskokoonpanosta pitäisi olla.”

Gallupissa näkyy myös keskustan meneillään oleva puheenjohtajanvaihdos, Kurvinen uskoo.

”Tällä hetkellähän meillä ei ole vakituista puheenjohtajaa, kun Juha Sipilä on väistymässä ja uusi puheenjohtaja valitaan kahden kuukauden päästä.”

On myös Kurvisen mukaan tyypillistä, että vaaleissa näkynyt trendi jatkuu joitakin kuukausia vaalien jälkeen.

Kurvisella onkin isot odotukset syyskuun ylimääräiseen puoluekokoukseen, jossa valitaan uusi puheenjohtaja.

”Profiilimme on nyt vähän hämärtynyt, ja on epäselvää, mitä me meinaamme. Siihen pitää nyt kirkkautta saada viimeistään Kouvolassa.”

Kumpaan suuntaan keskustaa sitten pitäisi viedä? Kertooko hallitusyhteistyö siirtymästä vasemmalle?

”Keskustan pitää mennä keskellä eteenpäin”, Kurvinen naurahtaa.

Vastaus on keskustalle perinteinen, mutta Kurvinen perustelee sitä myös vasemmisto-oikeisto-jaon vanhentumisella. ”Ihmiskasvoinen säännelty markkinatalous” on nykyisin lähes kaikkia puolueita yhdistävä ajatus yhteiskunnan perusteista, Kurvinen sanoo.

”Keskustan ei pidä ruveta miettimään, mennäänkö oikealle vai vasemmalle, vaan meillä pitää olla vahvoja mielipiteitä juuri tämän päivän kuumiin kysymyksiin ja tulevaisuuden suuriin kysymyksiin.”

Kurvisen mukaan uusi hallituskokoonpano ja hallitusneuvottelut ovat tuoneet hänelle itselleen lohdullisen havainnon keskustan asemasta puoluekartalla. Keskusta on keskellä, Kurvinen summaa.

”Viime hallituksessa jouduimme toppuuttelemaan kokoomusta terveydenhuollon valinnanvapaudessa ja perussuomalaisia ylilyönneissä maahanmuuttoon. Nyt joudumme toppuuttelemaan vasemmistoa, että ei tehdä liikaa jakopolitiikkaa, ja vihreitä maahanmuutossa, ettei ihan avata rajoja.”

Mitä ajattelet hallitukseen lähdöstä gallupin valossa?

”Kyllähän hallitukseen lähtö on riski. Oppositiossa on helppo huutaa eikö tarvitse etsiä ratkaisuja. Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, että olisimme toiseksi suurin puolue oppositiossa, niin pahimmassa tapauksessa meillä olisi oppositiohaastaja sekä vasemmalla että oikealla. Eli voi sanoa, että keskustan tilanne on vaikea ja tukala, olemme sitten hallituksessa tai oppositiossa.”

Ja keskustalle hallitus on luontaisempi paikka kuin oppositio, hän jatkaa.

Kurvinen muistuttaa, että keskusta sai hyvin tavoitteitaan hallitusohjelmaan. Esimerkiksi perhevapaauudistus ja yritysverotus näyttäisivät mahdollisesti erilaisilta ilman sen mukana oloa, ja keskustan äänestäjät, joita nämä asiat koskettavat, ”olisivat jääneet hunningolle”. Nyt keskusta vaikuttaa.

”Jos me toteutetaan hallitusohjelmaa, niin meidän on mahdollista myös nostaa kannatusta”, Kurvinen sanoo.

Hallitusohjelman noudattaminen onkin Kurvisen keskeinen pointti ja viesti hallituskumppaneille.

”Olen sitä mieltä, että hallitusohjelmaa pitää noudattaa. Sellainen kuva on itselle tullut, että kaikki hallituskumppanimme eivät ymmärrä, että hallituksessa ei voi sooloilla ja että kevyesti ei voi heitellä oman puolueen kannanottoja – hallituksessa noudatetaan hallitusohjelmaa.”

