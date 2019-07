”Sitä me emme katsele päivääkään” – Keskustan Kurviselta tyly ukaasi hallituskumppaneille

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii Uuden Suomen haastattelussa puolueen hallituskumppaneita pitäytymään hallitusohjelmassa. Kurvisen mukaan ”sooloilu ja sekoilu” ei kuulu hallitukseen.

Keskusta sai tänään huonoja uutisia, kun Yleisradion gallup antoi sille Kurvisen sanoin ”sysisurkean” 11,7 prosentin kannatuksen. Ulospäin on näyttänyt, että keskustan vaikeuksien lisäksi hankalaa on myös hallitusyhteistyö. Hallituspuolueiden välillä on ollut ristivetoa, ja riitely on ryöpsähtänyt myös julkisuuteen.

Työministeri Timo Harakka (sd) ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) ovat olleet erimielisiä aktiivimallin hallitusohjelmakirjauksesta. Vihreät puolestaan on tuonut epävarmuutta hallituksen linjaukseen ”Isis-naisista” ja heidän lapsistaan.

Kurvinen painottaa hallituskumppaneille, että hallitusohjelmaa pitää noudattaa.

”Sellainen kuva on itselle tullut, että kaikki hallituskumppanimme eivät ymmärrä, että hallituksessa ei voi sooloilla ja että kevyesti ei voi heitellä oman puolueen kannanottoja – hallituksessa noudatetaan hallitusohjelmaa.”

”Varsinkin jos olet ministeri, ministerinä pitää mennä hallitusohjelman mukaan. Ei ole mitään muuta tietä, se on sopimus”, Kurvinen sanoo.

Hänen mukaansa keskusta ei halua muuta kuin että hallitusohjelmaa noudatetaan. Se on viiden puolueen kompromissi, jossa näkyy vahvasti keskustan kädenjälki, Kurvinen muotoilee.

”Uskon, että jos hallitusohjelmaa noudatetaan, me [keskusta] saamme kannatuksen nousuun. Mutta jos ministerit alkavat sooloilla ja rikkovat hallitusohjelmaa, voi tulla isoja vaikeuksia. Sitä me emme katsele yhtään, emme viikkoakaan eikä päivääkään. Sitten käy huonosti”, Kurvinen sanoo.

Kurvisen mielestä on kohtuullinen vaatimus, että kuukausi sitten allekirjoitettua hallitusohjelmaa noudatettaisiin.

”Mutta henkilökohtainen näkemykseni on, että kaikki hallituspuolueet eivät ole ymmärtäneet, mitä hallituksessa oleminen tarkoittaa. Jos haluaa sooloilla ja sekoilla, niin sitten pitää olla poissa hallituksessa.”

Kurvinen sanoo kaikesta huolimatta luottavansa siihen, että ristiriidat ovat pääministeri Antti Rinteen (sd) hallinnassa.

”Minä luotan pääministeri Rinteeseen erittäin vahvasti.”

Myös hallituksen ”voimakaksikon” Rinteen ja valtiovarainministeri Lintilän yhteistyö toimii hyvin, Kurvinen kehuu.

Onko hallituksessa keskusteltu näistä kurittomuuksista?

”Minulla on se käsitys, että hallitus voi hyvin ja kaikki on kunnossa, vaikka pieniä lipsahduksia on julkisuudessa ollutkin”, Kurvinen muotoilee.

Kurvinen kommentoi aiemmin Uudelle Suomelle keskustan synkkää galluptulosta.

