VR oli jo valmis pilkkomiseen – Uusi hallitus muutti suunnitelmat täysin: ”Markkina on auki”

Uuden hallituksen täyskäännös valtion raideliikennesuunnitelmissa sai VR:n välittömästi käynnistämään 250 miljoonan euron investoinnin lähiliikenteen uuteen kalustoon. VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo, että valmistelut VR:n pilkkomiseksi oli jo käytännössä tehty yhtiössä.

Uusi liikenneministeri Sanna Marin (sd) kuitenkin peruutti ensitöikseen edeltäjänsä Anne Bernerin suunnitelmat. Mitään VR:n pilkkomista ei tule, Marin vahvisti tänään perjantaina Kauppalehden haastattelussa. Lue tarkemmin: Sanna Marin: ”Mitään VR:n pilkkomista ei tule” – Ministeri jäädyttää myös Bernerin hankeyhtiöt

VR:lle tämä käytännössä vahvistui heti hallitusohjelman tultua julki. Ohjelmaan on kirjattu, että junaliikenteen avaamisessa kilpailulle edetään niin sanotulla Open Access -mallilla, joka tarkoittaa sitä, että kukin halukas operaattori liikennöi omilla junillaan. Samalla tämä tarkoitti, että VR:stä ei pilkota erillistä kalustoyhtiötä, joka Anne Bernerin suunnitelmassa olisi vastannut eri operaattoreiden kalustosta.

VR perusti alkuvuodesta yhden erillisyhtiön, VR Kunnossapito Oy:n, mutta keskeinen kalustoyhtiö ja kiinteistöyhtiö jäivät perustamatta. Rolf Janssonin mukaan valmistelut yhtiön pilkkomisesta oli käytännössä tehty valmiiksi jo lokakuussa 2018.

”Mutta niitä ei toteutettu johtuen siitä, että hallitus ei ehtinyt tehdä tarvittavia päätöksiä ennen eronpyyntöään”, Jansson sanoo.

Jansson sanoo, ettei kunnossapitoyhtiö muodosta ongelmaa, vaan se on tytäryhtiönä osa VR-konsernia. Yhtiön tavoitteena oli joka tapauksessa kehittää kunnossapidosta uutta liiketoimintaa.

Janssonin mukaan VR:n taajamaliikenteessä käyttämä Sm2-kalusto on heikkokuntoista eikä vastaa nykypäivän palvelutason vaatimuksia. VR tiedotti torstaina suunnittelevansa niitä korvaamaan 250 miljoonan euron kalustohankintaa, joka ”tuli ajankohtaiseksi liikenne- ja viestintäministeriön lopetettua Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksen valmistelun”. Se käytännössä tarkoitti loppua myös Bernerin mallille.

”Nämä uudet liikenne- ja viestintäministeriön linjaukset ja hallitusohjelma mahdollistavat tämän investoinnin. Nyt kun ministeriö luopuu suunnitelmastaan perustaa kalustoyhtiö ja kilpailu perustuu Open Access -malliin, se mahdollistaa, että VR itse investoi lähiliikennekalustoon”, Jansson sanoo Uudelle Suomelle.

Janssonin mukaan VR:n tavoite on, että Etelä-Suomen taajamajunaliikennettä kyetään uuden kaluston avulla jatkossa hoitamaan markkinaehtoisesti, ei ostoliikenteenä.

”Siinä mielessä nämä kaksi uutista ovat suoraan kytkettynä toisiinsa”, hän sanoo hankinnasta ja kilpailun avaamisesta Open Access -tyylillä.

Hänen mukaansa ne valtion varat, mitä oli varattu kalustoyhtiöön, voidaan nyt ”vapauttaa esimerkiksi infrahankkeisiin”, koska VR itse investoi kalustoon.

”Ja toisaalta meillä on usko siihen, että me pystymme hoitamaan tämän Etelä-Suomen taajamaliikenteen ilman ostorahoja, koska uuden kaluston uskotaan kasvattavan matkamääriä ja tehostamme toimintaa jatkuvasti”, hän sanoo.

Uudet lähijunat kulkevat 200 km/h?

Janssonin mukaan VR pohtii myös taajamaliikenteen lisäämistä ja laajentamista.

”Siinä ovat osittain pullonkaulana nämä infra-asiat etenkin pääradalla. Ruuhka-aikoina kapasiteettia on vaikea lisätä”, hän sanoo.

”Vähän riippuen siitä, minkälaiseen kalustoon päädytään, uskon että palvelua pystytään parantamaan. Jos tänä päivänä Sm2-kaluston maksiminopeus on 120 kilometriä tunnissa, on nyt mahdollisuus katsoa lähiliikennekalustoa, joka kulkee 200 kilometriä tunnissa. Sitä kautta on mahdollisuus saada lisää matkustajia juniin ja mahdollisesti myös lisätä junavuoroja.”

VR:n yksinoikeussopimus Suomen junaliikenteessä on päättymässä vuoden 2024 jälkeen, ja kilpailun avaamiseen velvoittaa myös EU:n ”neljäs rautatiepaketti”. Janssonin mukaan yhtiön tuoreen investointipäätöksen takana ei ole sopimusta tai ajatusta yksinoikeuden pidentämisestä Etelä-Suomen taajamaliikenteessä.

”Ei missään nimessä. Tämä on se Open Access, eli markkina on auki. Kilpaillaan raiteilla, ei raiteista”, hän sanoo.

”Se joka haluaa tulla kilpailemaan, on tervetullut omalla kalustollaan. Sitten kapasiteettia allokoidaan eri toimijoiden välillä.”

On arvioitu, että Suomen markkinoille ei välttämättä olisi tunkua muun muassa poikkeuksellisen raideleveyden asettamien kalustovaatimusten vuoksi. Jansson kuitenkin toteaa, että Open Access -malli on tuonut kilpailevia yhtiöitä esimerkiksi Ruotsiin valtionyhtiö SJ:n rinnalle.

Lisäksi hän huomauttaa, että kun käynnissä jo on HSL:n erillinen kilpailutus sen alaisesta lähijunaliikenteestä, on 60 miljoonaa suomalaisten junamatkaa jo menossa kilpailun alaisiksi.

”Vuonna 2021 voittanut operaattori aloittaa liikenteen [HSL:n alueella]. Se yhdistettynä Open Accessiin tarkoittaa, että markkina on auki.”

Janssonin mukaan Open Access on ”markkinaehtoisin tapa avata kilpailua”.

”Siinä markkinalle tuleva operaattori itse valitsee reitit sekä hinnoittelunsa ja sijoittaa siihen kalustoon mihin haluaa. Se on myös nopein tapa avata kilpailua.”

Miltä näyttää VR:n tulevaisuus kilpailtujen junaraiteiden Suomessa? Janssonin mukaan hyvältä, mikäli yhtiö jatkossakin onnistuu tavoitteissaan eli uusien palveluiden luomisessa asiakkaille, kilpailukyvyn nostamisessa sekä liikennemäärien kasvattamisessa.

”Pitää investoida paljon uuteen kalustoon ja sitä kautta palvella asiakkaita eli kuluttajia ja teollisuutta. Jos näissä kaikissa onnistutaan, meillä on merkittävä asema yhtä lailla tulevaisuudessa kuin tänä päivänä.”

Jansson sanoo VR:n olevan tyytyväinen siihen, että Open Access -mallin lisäksi hallitusohjelmassa tuotiin vahvasti esiin rautatieinfrahankkeita. Ohjelmassa ymmärrettiin uusien väyläinvestointien lisäksi myös perusparannusten tärkeys ja teollisuuden tarpeet, Jansson sanoo.

”Me olemme tyytyväisiä kyllä siihen ohjelmaan sekä investointien puolella että Open Access -mallin kannalta.”

