Laura Huhtasaari ei yllättynyt vastuupaikoilta sulkemisesta: ”Meitä pidetään nyt uhkana”

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kertoo osanneensa odottaa, että oikeistopopulistien Euroopan parlamenttiin muodostama Identiteetti ja demokratia –ryhmä (ID) on jäämässä ilman merkittäviä vastuupaikkoja. Suomesta ryhmään kuuluu Huhtasaaren lisäksi perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen.

”(Komission edellinen puheenjohtaja Jean-Claude) Juncker ei todellakaan vitsaillut sillä, että pidetään huolta, että ne henkilöt, joita on väärin äänestetty, kuten kansallismielisiä ja konservatiiveja, eivät tule saamaan mitään merkittäviä paikkoja Euroopan parlamentissa. Tämä pitää paikkansa. Minä osasin tätä kyllä odottaa. Käytetään epädemokraattisia keinoja. Oikeisto ja vasemmisto ovat löytäneet toisensa, jotta blokataan kansallismieliset ja isänmaalliset kokonaan kaikesta”, Huhtasaari kommentoi Facebookissa julkaisemallaan videolla.

Hänen mukaansa ID-ryhmälle olisi kuulunut kaksi varapuhemiespaikkaa Euroopan parlamentissa.

”Me saimme nolla paikkaa. Me tulemme saamaan myös nolla valiokuntien puheenjohtajuuksia. Meille kuuluisi kaksi puheenjohtajuutta ja kahdeksan varapuheenjohtajuutta. Tällainen kartellitoiminta ei voi jatkua ikuisesti. Me tulemme lisäämään paikkoja vaalit kerrallaan. Meitä pidetään nyt uhkana ja me tulemme muuttamaan EU:n suuntaa. Isänmaallisten kasvua ei voi estää. Me kestämme kyllä tämän niin sanotun eristämisen, koska me olemme itseämme isommalla asialla.”

Euroopan parlamentissa valitaan ensi viikolla puheenjohtajat muun muassa tärkeisiin maatalous- ja oikeudellisten asioiden valiokuntiin.

”Olen kuullut, että kuka tahansa ID-ryhmän ehdokas saa vastaehdokkaan, jota muuta parlamenttiryhmät äänestävät”, Politicon haastattelema EU-virkamies sanoo.

Konservatiivisen EPP-ryhmän tiedottaja kertoo Politicolle, että näin tullaan toimimaan kaikkien valiokuntajohtajuuksien suhteen.

”Paikat jaetaan EPP:n, sosialidemokraattien, liberaalien ja vihreiden välillä”, hän sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustajan Sanna Antikaisen mukaan kyseessä on demokratian halveksunta.

”Tämä toimintatapa halveksuu demokratiaa, mikä sinänsä ei ole yllätys tai mitenkään uutta. EU ei ole ennenkään välittänyt jäsenvaltioiden kansalaisten demokraattisissa vaaleissa ilmaisemastaan mielipiteestä, vaan on pyrkinyt painostamaan erilaisin tavoin jäsenvaltioita, joiden kansalaiset ovat äänestäneet vallanpitäjien mielestä väärin. Tällä kertaa touhun härskiys on kuitenkin noussut aivan uudelle tasolle”, hän moittii tiedotteessaan.

EPP-ryhmään kuuluvan kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen perusteli lauantaina toimintaa Ilta-Sanomille sillä, että puheenjohtajapaikkaa pitäviltä ryhmiltä täytyy voida odottaa yhteistyökykyä ja –tahtoa. Hän antoi esimerkiksi istuntotavat.

”Tämä liittyy vaikkapa välihuuteluihin tai siihen, noustaanko seisomaan, kun soitetaan kansallishymni. Voidaanko luottaa siihen, että puheenjohtaja ei käytä valtaansa väärin, eli jättää kutsumatta kokouksen koolle tai keskeyttää kokouksen. Tai vie asiallisesti sisältöesityksiä eteenpäin.”

Käytöstavat nousivat esiin myös Euractiven aihetta käsitelleessä jutussa. Pahennusta on herättänyt erityisesti Ranskan Kansallisen liittouman käytös parlamentin avajaisissa. Kaikki ryhmän 22 parlamentaarikkoa jäivät istumaan muiden meppien noustessa seisomaan Euroopan hymnin soittamisen ajaksi. Brittiläisen Brexit-puolueen edustajat puolestaan kääntyivät selin.

”Kun näin Kansallisen liittouman edustajien toiminnan avajaisissa, se oli surullinen spektaakkeli. Nämä ihmiset eivät halua toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan”, eräs ranskalaismeppi kommentoi Euractivelle.

Antikainen pitää Pietikäisen näkemystä erikoisena.

”Keskeinen osa politiikkaa on se, että eri puolueet ovat asioista keskenään eri linjoilla. Kaikki puolueet eivät näe liittovaltiota kotimaidensa kansallisen edun mukaisena, eikä EU:n viime vuosien kehityssuunta olekaan ollut useimpien jäsenvaltioiden edun mukainen. Mikäli jäsenvaltioita olisi aidosti kuunneltu ja eri mieltä olevien mielipiteet huomioitu, brexitiä ei välttämättä olisi tullut.”

Hän vertaa tilannetta entiseen Itä-Saksaan.

”Entistä Itä-Saksaa hallitsi näennäinen monipuoluedemokratia, jossa valtaa piti Kansallinen rintama, johon kuului viisi eri puoluetta ja muutama järjestö. Todellinen valinnanvara äänestäjiltä kuitenkin puuttui, sillä puolueet olivat olemassa vain näön vuoksi. Nyt näyttää siltä, että EPP, sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vihreät ovat muodostamassa EU-tason kansallisen rintaman, joka tekee haluamansa päätökset liittovaltion edistämiseksi äänestäjien tahdosta välittämättä. On vain ajan kysymys, milloin EU kokee näillä toimintatavoilla saman kohtalon kuin DDR, kun kansalaiset kyllästyvät siihen, että heidän tahtonsa yli kävellään kerta toisensa jälkeen”, Antikainen arvioi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei ole yllättynyt suurten parlamenttiryhmien kannasta. Hänen mukaansa vastaavaa ulossulkemista tapahtui jo viime kaudella EFDD:tä ja ENF:ää kohtaan.

”Olen meidän meppiemme kanssa tästä aiheesta keskusteluja käynyt. He olivat vähän yllättyneitä siitä, että näin voidaan toimia, mutta totesin heillekin, että tämä on nähty jo edellisellä kaudella. En ole siinä mielessä yllättynyt. Tämä on eurooppalaisen päätöksenteon moraalia”, Halla-aho kommentoi Ilta-Sanomille.

Perussuomalaisten mepeistä Teuvo Hakkarainen menee täysjäseneksi ympäristövaliokuntaan ja varajäseneksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan. Laura Huhtasaari on täysjäsenenä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa ja varajäsenenä kansainvälisen kaupan sekä kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnissa.

ID-ryhmällä on 73 edustajaa Euroopan parlamentissa ja se on parlamentin viidenneksi suurin ryhmä. Ryhmään kuuluvat Ranskan Kansallinen liittouma, Italian Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Belgian Flanderin Vlaams Belang, Tshekin SPD, Viron Ekre, Tanskan kansanpuolue ja Suomesta perussuomalaiset.

