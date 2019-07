Poliisikansanedustaja puolustaa Jari Aarnion ”oikeaa kättä”: ”Hyvä poliisi - Erityislaatuinen taistelija”

Poliisikansanedustaja Tom Packalen (ps) kertoo tuntevansa henkilökohtaisesti kaikki poliisit, jotka ovat olleet syytettyinä Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosvyyhdessä. Hovioikeus antoi tuomionsa asiassa kesäkuun lopulla.

”Homma alkaa näyttää Aarnion osalta selvältä, mutta osa Helsingin poliiseista roikkuu edelleen löyhässä hirressä. Aarnion tekemisten selvittely ja tuominen päivänvaloon on yhteiskunnallisesti merkittävä teko ja ensiarvoisen tärkeää. Poliisi ei saa käyttää virkaansa väärin. Jos poliisi tekee virkansa suojin vakavia rikoksia, tilanne on hälyttävä. Suomessa poliisin on oltava luottamuksen arvoinen. Kun tulee epäilyksiä, ne pitää tutkia ja luottamus palauttaa”, Packalen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Aarnion oikeaksi kädeksi mediassa ristitty Mikael Runeberg on ollut Packalenin työpari Itäkeskuksen kenttävalvonnassa vuosien ajan.

”Hän on hyvä poliisi”, Packalen kommentoi.

Hovioikeus totesi tuomiossaan, ettei Runeberg tiennyt Aarnion toiminnasta.

”Hovioikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että Aarnion alaisena työskennellyt Mikael Runebergolisi ollut tietoinen Aarnion tavoitteesta sotkea KRP:n esitutkintaa tai siitä, että erääseen henkilöön kohdistettiin toimenpiteitä tekaistuin perustein. Siten Runeberg, joka on toiminut esimiehensä ohjeiden mukaisesti, ei ole syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttämiseen. Hovioikeus on katsonut Runebergin syyllistyneen eräisiin vähäisempiin virkarikoksiin ja lieventänyt käräjäoikeuden hänelle tuomitseman 3,5 vuoden vankeusrangaistuksen sakoksi, joka on katsottu kokonaan suoritetuksi esitutkinnan aikaisella vapaudenmenetyksellä. Runebergin viraltapano on kumottu”, tuomiossa sanotaan.

Packalen korostaa hovioikeuden tavoin, että Runeberg totteli esimiehensä käskyjä.

”Hän oli huumepoliisissa ainoa, joilla oli pääsy tiettyihin poliisin rekistereihin. Kun Aarnio pyysi rekisterivastaavaa hakemaan tietoja, alainen totteli. Ajatellaan vaikka pankinjohtajaa, joka pyytää alaistaan katsomaan yrityksen tai yksityisasiakkaan tietoja rekisteristä, johon hänellä ei ole pääsyä. Mitä alainen tekee? Hän hakee tiedot ja toimittaa ne esimiehelleen”, hän kirjoittaa.

”Ystäväni Mikael Runeberg on erityislaatuinen taistelija. Hän ei antanut periksi viralta pidätyksen takia, vaan opiskeli sairaanhoitajaksi ja pääsi töihin HUS:lle. Runeberg on ehtinyt kuudessa vuodessa menettää maineensa ja virkansa lisäksi puolisonsa, joka kuoli syöpään prosessin aikana. Runeberg ei ansaitse otsikoita, joiden mukaan hän valehteli oikeudessa suojellakseen Aarniota. Tiedän, ettei hän ollut läheinen Aarnion kanssa vaan joutui tämän takia pahoihin, edellä kuvattuihin ongelmiin. Runeberg on äärimmäisen lojaali, mutta jossain kulkee lojaliteetinkin raja”, Packalen jatkaa.

Hovioikeus piti päätöksellään voimassa Jari Aarnion kymmenen vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Oikeus katsoo Aarnion syyllistyneen viiteen törkeään huumausainerikokseen sekä törkeään todistusaineiston vääristelemiseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen ja lukuisiin virkarikoksiin.

