Europarlamenttiin siirtynyt Eero Heinäluoma: ”Uusi tulija pienestä maasta voi päästä keskeisiin tehtäviin”

Konkaripoliitikko Eero Heinäluoma (sd) siirtyi Suomesta Brysseliin, koska halusi löytää itsestään uusia vaihteita.

Konkaripoliitikko siirtyi tunnetusta tuntemattomaksi, kun vaihtoi eduskunnasta Euroopan parlamenttiin (EP) toukokuun eurovaalien lopputuloksena.

”Kun päädyin tähän ehdokkuuteen, ajatus oli, että haluan kerran ravistella itseäni ja katsoa, mitä uusia vaihteita itsestäni löytyy. Tuntuu hyvältä, kun joutuu tekemään uutta ja tulee uutta ajateltavaa.”

Heinäluoma huomauttaa, että Euroopan parlamentissa on yksi periaatteellinen ero eduskuntaan ja kotimaiseen politiikkaan verrattuna.

”Fantastinen puoli on se, että täällä on tilaa ajatella. Ei ole oppositio-hallitus-asetelmaa, ei tarvitse valmiiksi vastustaa tai kannattaa mitään.”

Toisin kuin Suomessa, jossa hallitus esittää lakeja ja hyväksyy ne eduskunnan enemmistöllä, Euroopan parlamentissa ei ole samanlaista asetelmaa. Lakeja tehdessä parlamentin on muodostettava yhteinen kanta, jolla lähdetään neuvottelemaan lopputuloksesta jäsenmaiden ministereiden kanssa. Toki puolueiden erot näkyvät kannanmuodostuksessakin.

Euroopan parlamentissa valiokuntien työskentelyillä on paljon enemmän merkitystä ja europarlamentaarikoilla eli tuttavallisemmin mepeillä enemmän valtaa. Valtaa on siksi, että mepit kirjoittavat itse lakitekstit, joilla menevät neuvotteluun jäsenmaiden kanssa, toisin kuin virkamiesvetoisemmassa Suomessa.

”Suomessa hallituksen työ ohjaa valiokuntien työskentelyä.”

Vapautta antaa myös se, että yksikään poliittinen ryhmä ei hallitse. Eurovaalien tuloksena valta pirstaloitui entisestään.

”Mikään ryhmä ei toimi täysin itsenäisesti. Jotta saat kantasi lävitse, sen takana pitää olla enemmän kuin kaksi ryhmää.”

Suoraan kolmosriville

Siitä huolimatta, että Euroopan parlamentissa aloittaa alusta, kokemuksella on väliä, kun poliittisissa ryhmissä jaetaan vastuuta.

”Aikaisempi kokemus helpottaa. Kun sinulla on ekspertiisiä, ryhmä voi nähdä, että panoksestasi on hyötyä. Se helpottaa saamaan valiokuntapaikkoja, jotkut ovat todella suosittuja.”

Heinäluoma on valittu parlamentissa täysjäseneksi talous- ja raha-asioiden valiokuntaan ja varajäseneksi budjettivaliokuntaan. Tosin EP:ssä varajäsenilläkin on merkitystä, sillä he saavat äänestää.

Talousvaliokunnassa Heinäluoma haluaa pureutua neljään aiheeseen: rahaliiton kehittäminen, pankkiunioni, verovälttely yritysverotuksessa ja yhteinen eurooppalainen yritysveropohja.

”Yhteinen yhteisöveropohja etenee kyllä, mutta yhteisten periaatteiden muodostaminen kestää kauan. Kymmenen vuotta ei ole pitkä aikayksikkö täällä. Rahaliiton kehittämisessä pitää taas puolustaa suomalaista näkökulmaa.”

Lisäksi Heinäluoma valittiin parlamentin sosiaalidemokraattiryhmän varainhoitajaksi vastaamaan ryhmän rahoista. Hän on osa puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista koostuvaa johtoryhmää, niin kutsutusta bureauta.

”Eduskunnassa aloitin takarivistä. Täällä pääsin suoraan kolmosriviin. Se on ollut hyvä osoitus, että uusi tulija pienestä maasta voi päästä keskeisiin tehtäviin.”

