Professorit pohtivat populismia Euroopassa: ”Paljon vallankumouksellista puhetta, mutta vain vähän muutoksia”

London School of Economicsin professori, Pulizer-palkittu tietokirjailija Anne Applebaum ja Johns Hopkins –yliopiston professori Yascha Mounk arvioivat Italian tilanteen kuvastavan hyvin populistien asemaa Euroopassa ylipäänsä.

Applebaum nostaa esimerkiksi Rooman kuukausia jatkuneen hallitsemattoman jätekaaoksen.

”Roomaa hallitsee pormestari, joka tulee Viiden tähden liikkeestä. Liikkeelle on tyypillistä, ettei sen edustajilla ole aikaisempaa kokemusta vastuullisista tehtävistä. Joutuessaan valtaan he törmäävät ylitsepääsemättömiin esteisiin, kuten nyt jäteongelmaan Roomassa”, Applebaum kirjoittaa kolumnissaan Washington Postissa.

Hänen mukaansa molemmilla Italian populistihallituksen puolueilla; koomikko Beppe Grillon perustamalla Viiden tähden liikkeellä ja äärioikeistolaisella, maahanmuuttokriittisellä Legalla on sama ongelma, joka pätee Euroopassa muutenkin.

”Kukaan ei tunnu tietävän, miten vallankumoukselliset vaalilupaukset toteutetaan. Tämä pätee laajasti Euroopassa muutenkin: ilmassa on paljon vallankumouksellista puhetta, mutta vain vähän muutoksia.”

Yascha Mounk puolestaan viittaa yhtäläisyyksiin Italian entisen pääministerin, Forza Italia –puolueen perustajan Silvio Berlusconin ja Beppe Grillon välillä.

”Vaikka Viiden tähden liike on arvostellut Berlusconia voimakkaasti, se itse asiassa jakaa hänen populistiset ideansa ja toimintatapansa. Näitä ovat esimerkiksi hyvin yksinkertaisten ilmaisujen käyttö ja lupaus ”tavallisen kansan” puolustamisesta ”eliittiä” vastaan”, hän huomioi kirjoituksessaan The Atlanticissa.

Mounk viittaa kolmen ekonomistin, Ruben Duranten, Paolo Pinottin, ja Andrea Tesein tuoreeseen tällä viikolla julkistettuun tutkimukseen, jonka mukaan Berlusconin poliittisen vaalimenestyksen taustalla on ollut ennen muuta hänen mediayhtiönsä Mediaset. Mediaset oli aloittaessaan Italian ensimmäinen yksityinen tv-yhtiö, joka keskittyi aloittaessaan ja myös nykyisin huomattavan viihteelliseen sisältöön.

Myös Durante, Pinotti ja Tesei yhdistävät Berlusconin ja Grillon. He laajentavat saman ilmiön koskemaan populismia laajemminkin.

”Löydämme saman kaavan kaikessa: viihteelliseen tv-sisältöön keskittyminen näyttää etenkin nuorten parissa tekevän heistä vastaanottavaisempia populistiselle retoriikalle.”

He korostavat lisäksi, että Forza Italiaa ja Viiden tähden liikettä voidaan pitää johtavina esimerkkeinä kaikille muille Euroopan populisteille.

Anne Applebaum huomauttaa, että populistien retoriikka saattaa kuitenkin osoittautua lyhytnäköiseksi politiikassa menestymisen konseptiksi. Hän nostaa esimerkiksi Italian Legan johtajan Matteo Salvinin kovan maahanmuuttopolitiikan.

”Eurooppaan tulevien siirtolaisten määrä on romahtanut vuodesta 2015. Kriisi on ohi. Sen sijaan on monia vaikeita ongelmia juuri nyt, etenkin Italiassa, kuten nuorisotyöttömyys ja valtion velka. Ne voidaan ratkaista vain asiantuntijoiden, liittolaisten ja eurooppalaisten instituutioiden avulla. Salvini mielellään taistelee myös näitä vastaan. Jos hän onnistuu saamaan ihmiset keskittymää epäolennaiseen seuraaviin vaaleihin asti, hän saattaa voittaa isosti. Mutta kun muut asiat, kuten jäteongelma, alkavat saada enemmän merkitystä, hänen puolueellaan on edessä sama kohtalo kuin Viiden tähden liikkeellä.”

Viiden tähden liikkeen kannatus on romahtanut reilun vuoden takaisten parlamenttivaalien jälkeen noin 17 prosenttiin. Samaan aikaan Legan kannatus on kaksinkertaistunut 38 prosenttiin, mutta myös pääoppositiopuolue, keskustavasemmistolainen PD on nostanut kannatuksensa yli 20 prosentin.

