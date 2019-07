Suomalaiskauppa ehdolla maailman parhaaksi – ”Uskomaton tunne”

Muun muassa sushitiskistään julkisuudessakin laajasti tunnettu K-Citymarket Järvenpää on ehdolla parhaaksi kaupaksi kansainvälisessä IGD Awards -gaalassa Store of the Year -sarjassa, Kauppalehti kertoo.

Tapahtumassa palkitaan päivittäistavarakaupan parhaita ja suurimpia saavutuksia. Järvenpään K-Citymarket on ensimmäinen suomalainen edustaja Store of the Year -sarjan finaalissa.

Järvenpääläismarketin kanssa vuoden kauppa -tittelistä mittelevät USA:n Philadephiassa sijaitseva Giant Heirloom, Britannian Selly Oakissa sijaitseva Sainsbury's, USA:n Dallasissa sijaitseva Sam's Club Now, Brasilian Sao Paulossa sijaitseva Pão de Açúcar ja Irlannin Clonakiltyssä sijaitseva SuperValu.

”Uskomaton tunne. Unelmamme on ollut tuoda suomalainen sisu, ruokakauppaosaaminen sekä Järvenpää maailmankartalle. Uskomme, että kun mukana on ammattitaitoisia, intohimoisia ja sitoutuneita ihmisiä, pystymme mihin vain”, K-Citymarket Järvenpään kauppias Markku Hautala sanoo tiedotteessa.

Hautala kertoi toukokuussa Kauppalehdelle, kuinka Järvenpäähän rakennettiin ruokakaupan ilmiö. Vuoden 2016 jälkeen markettiin on rakennettu sushilinjasto, italialainen pizzauuni, gelatotehdas sekä keittiömestari Matti Jämsenin johtama ravintola Sesonki. Seuraavana vuorossa on marketin sisällä sijaitseva Olkkari, jossa voi syödä kaupasta ostamaansa ruokaa ja juomaa. Olkkarissa on lisäksi anniskeluoikeudet.

Viime vuonna Hautala kertoi Kauppalehdelle haluavansa luoda Euroopan kiinnostavimman ruokakaupan Järvenpäähän, mikä onnistuisi rohkeilla ideoilla ja investoinneilla.

IGD on kaupan alan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio Iso-Britanniasta. Kilpailua varten IGD:n analyytikot vierailevat yli 750 kaupassa yli 50 maassa.

Lue lisää Kauppalehdestä.

LUE MYÖS:

Alkoholiin ja virvoitusjuomiin täydet veronkorotukset jo ensi vuonna

VR oli jo valmis pilkkomiseen – Uusi hallitus muutti suunnitelmat täysin: ”Markkina on auki”

Italiassa leimahti riita siirtolaisista – Matteo Salvini joutui rajuun ryöpytykseen: ”Koko maailma keskittyi 54 ihmiseen Välimerellä”