Perussuomalaisten ryhmä suljettiin vastuupaikoilta europarlamentissa – Poikkeus ”40 vuoden käytäntöön” puhuttaa

Euroopan parlamentin perinteiset poliittiset ryhmät sulkivat ennakoidusti kansallismielisen Identiteetti ja demokratia -ryhmän europarlamentin vastuupaikoilta. EU-kriittinen ja maahanmuuttovastainen ryhmä, johon myös perussuomalaiset kuuluu, vetosi turhaan parlamentin perinteisiin käytäntöihin.

Poikkeuksellinen ratkaisu on herättänyt puheita vaikutusvaltaansa kasvattaneiden kansallismielisten vastaiskusta, joka voi tarkoittaa parlamentin päätöksenteon vaikeutumista, Politico kertoo.

Parlamentissa äänestettiin keskiviikkona viimeisistä valiokuntien johtopaikoista. Kaikki Identiteetti ja demokratia -ryhmän 11 ehdokasta torpattiin äänestyksissä, samoin kuin osa Unkarin Fidesz-puolueen ja Puolan Laki ja oikeus -puolueen ehdokkaista.

Näin ollen maahanmuuttovastaisella ID-ryhmällä ei ainakaan seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana ole vastuupestejä europarlamentissa. ID-ryhmä olisi halunnut puheenjohtajat oikeus- ja maatalousvaliokuntiin, mutta ne menivät keskustaoikeistolaiselle EPP:lle ja keskustaliberaalille Uusi Eurooppa -ryhmälle.

ID-ryhmä ja muut EU-kriittiset ryhmät arvostelivat muiden ryhmien toimintaa. Perussuomalaisten Laura Huhtasaari katsoo, että EU-parlamentti ”syrji” ryhmän 21 miljoonaa äänestäjää toimiessaan perinteisesti valiokuntapaikkojen jaossa käytetyn D’Hondtin menetelmän vastaisesti.

”Olemme työskennelleet näiden sääntöjen mukaan 40 vuotta, ja jos niistä ei pidetä kiinni, seurauksia on vaikea ennustaa”, varoitti unkarilaisen Fideszin meppi József Szájer ennen äänestyksiä.

Uusi ID-ryhmittymä on parlamentin viidenneksi suurin 73 mepillä.

”21 miljoonaa äänestäjää haluaa, että meidän äänemme kuuluu ja pääsemme vaikuttamaan”, EU:n kutistamista ja purkamista toivova Huhtasaari ihmetteli Twitterissä.

”Tämä on kestämätön loukkaus demokratian perussääntöjä vastaan”, italialaisen Legan Mara Bizzotto sanoi Euractivin mukaan.

Myös konservatiiviryhmä ECR:n puheenjohtajakandidaatti korvattiin EU-myönteisemmällä ehdokkaalla. ECR-ryhmän johtaja Ryszard Legutko varoitti Politicon mukaan, että ryhmän mepit eivät keskiviikon päätösten seurauksena välttämättä tue EU-johtajien solmimaa pakettia unionin uusista johtajista. Myös muusta europarlamentin toiminnan riitauttamisesta on puhuttu.

Politicon mukaan EU-kriittisillä ECR:llä ja ID:llä on yhteensä 135 meppiä, mikä on enemmän kuin esimerkiksi keskustaliberaalilla Uudelle Euroopalla. EU-myönteisillä ryhmillä on kuitenkin kaikkiaan 519 edustajaa, minkä turvin ne kykenivät jakamaan vastuupaikat mielensä mukaan.

EU-myönteisten meppien mukaan ID-ryhmällä oli läpinäkyvä motiivi sen pyrkiessä juuri oikeusvaliokunnan johtoon. Valiokunta vastaa muun muassa parlamentaarisen immuniteetin kysymyksistä ja voi poistaa edustajalta immuniteetin, kuten toimittiin ID-ryhmään kuuluvan Ranskan Kansallisen liittouman Marine le Penin suhteen vuonna 2017.

