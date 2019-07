Sisäministeri Maria Ohisalo: Nuorten viesti on ”vavahduttava” – Päättäjien reagoitava ilmastohuoleen

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mielestä hallituksen on osoitettava nuorille, että heillä on oikeus luottaa tulevaisuuteensa.

Ohisalo kommentoi tiedotteessaan Lasten ja nuorten säätiön julkaisemaa selvitystä 13–16-vuotiaiden käsityksistä tulevaisuudesta. Selvityksestä ilmenee, että 85 prosenttia suomalaisnuorista uskoo, että vuonna 2050 Suomi on radikaalisti erilainen paikka.

Nuoret pitävät ilmastokriisin torjuntaa hyvinvoinnin edellytyksenä, mutta vain kuusi prosenttia nuorista uskoo, että ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistutaan.

”Viesti päättäjien suuntaan on vavahduttava. Nuorten tulevaisuudenusko, jaksaminen ja turvallisuuden tunne ovat koetuksella. Luottamus yhteiskuntaan ja usko tulevaisuuteen ovat tärkeimpiä asioita, joita meillä ihmisinä ja yhteiskuntana on siirrettävänä uusille sukupolville”, Ohisalo sanoo.

Ohisalo toteaa, että nuorisobarometrien mukaan 15–29-vuotiaiden luottamus yhteiskunnan reiluuteen on rapautunut. Tuoreen selvityksen mukaan kolmasosa nuorista kokee, että heitä ei kuulla riittävästi heidän tulevaisuutensa kannalta tärkeissä aiheissa, kuten ilmasto-, koulutus- tai työelämäkysymyksissä.

”Päättäjien vastuulla on osoittaa nuorille, että heillä on oikeus ja mahdollisuus luottaa tulevaisuuteensa. Hallitusohjelmassa on sitouduttu hiilineutraalin Suomen saavuttamiseen vuonna 2035. Ilmastokriisin torjunta ja koulutukseen panostaminen antavat meille mahdollisuuden näyttää nuorille, että heidän tulevaisuudestaan kannetaan huolta ja heidän äänensä on kuulunut ja kuuluu Suomen päätöksenteossa”, Ohisalo sanoo.

Nuoret: Myös teknologia ja maahanmuutto muuttavat Suomea

Lasten ja nuorten säätiön, Tulevaisuuskoulun ja Tiedon tekemään Suomi vuonna 2050 -kyselyyn vastasi yli 4 300 nuorta. Nuorista 67 prosenttia uskoi, että ilmastonmuutos kuuluu Suomea eniten vuoteen 2050 mennessä muuttaviin asioihin. Samassa kysymyksessä 58 prosenttia nimesi teknologian kehityksen muutoksen aiheuttajaksi, ja 49 prosenttia maahanmuuton lisääntymisen.

67 prosenttia nuorista katsoi, että ilmastonmuutos on merkittävin ”muutosilmiö” Suomen tulevaisuuden kannalta. Samalla he pitävät ilmastonmuutoksen hillintää tärkeimpänä asiana, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050, selvityksessä kerrotaan.

”Tämän valossa ei ole ihme, että nuorten ilmastoahdistus on noussut viime aikoina yhteiskunnalliseksi ilmiöksi”, selvityksen tekijät kommentoivat.

Selvityksen mukaan nuorten mielestä on selvää, että elintapojen muuttaminen ja rajoittaminen on hyväksyttävää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Suuri enemmistö pitää todennäköisenä (56 %) ja toivottavana (64 %), että tulevaisuudessa ihmisten valintoja rajoitetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Erittäin epätoivottavana tätä pitää ainoastaan yhdeksän prosenttia nuorista”, selvityksessä kerrotaan.

Vain kolmasosa nuorista uskoo, että heillä on tulevaisuudessa samat mahdollisuudet kuin heidän vanhemmillaan.

