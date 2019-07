Kansanedustaja nostaa esiin oudon Alko-kierrätyksen: ”700 km – Uusi alkoholilaki näyttää luoneen myös turhaa byrokratiaa”

Edellisen hallituksen tekemä, kokoomuksen vahvasti ajama alkoholilain uudistus näyttää luoneen myös turhaa byrokratiaa, harmittelee kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

Heinonen on jättänyt uudelle hallitukselle kirjallisen kysymyksen erikoisesta kiertotiestä, johon Valamon luostarin omavalmisteinen ehtoollisviini on joutunut alkoholilain uudistuksen vuoksi. Luostariviinin 700 kilometrin byrokratiakierros Alkon kautta on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun sanomalehti Karjalainen kertoi asiasta.

”Uusitun alkoholilainsäädännön myötä Valamon luostari joutuu verotuksellisista syistä kierrättämään viinitilansa tuottamat viinit Alkon Vantaalla sijaitsevan keskusvaraston kautta ennen kuin tuote tarjoillaan Valamossa ehtoollisjuomana. Tästä hyvästä viini matkaa yli 700 km:n matkan ennen saapumistaan takaisin Valamoon”, Heinonen toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Viini ei myöskään pääse keskusvarastolta suoraan Valamon luostariin, vaan se toimitetaan tilauksen jälkeen Heinäveden Alkoon valamolaisten noudettavaksi.

Heinonen huomauttaa, että edellinen hallitus pyrki kokoomuksen ja keskustan johdolla purkamaan turhaa sääntelyä ja byrokratiaa norminpurkutalkoillaan, ja tähän tähtäsi myös alkoholiuudistus.

”Uudistus näyttää kuitenkin luoneen myös joitain uusia ja erikoisia tulkintoja ja on siten myös aiheuttanut turhaa byrokratiaa tavoitteistaan huolimatta. Tästä yhtenä esimerkkinä on Valamon luostarin tuottamien viinien kierrätys Alkon kautta, vaikka tuote käytettäisiin luostarin omassa toiminnassa.”

Alkoholilainsäädännön muutoksen myötä luostari menetti myös ehtoollisjuomansa myyntiluvan. Täten kaikki Valamon luostarin tuottamat kirkkoviinit ostetaan nykyisin Alkon kautta.

”Muiden kirkkojen onkin perusteltua tilata ehtoollisjuomansa Alkon kautta, mutta Valamon kohdalla kyse on enemmänkin tuotteiden omasta käytöstä, joten pullojen kierrättäminen ja verottaminen Alkon kautta osoittaa sekä turhaa että toimimatonta byrokratiaa”, Heinonen jatkaa.

Hänen mukaansa Valamon luostarin viini tulisi nähdä omavalmisteisena, luostarin omaan käyttöön tulevana tuotteena, kun kyse ei ole myyntitapahtumasta.

”Kirkon tarjoama ehtoollisjuoma ei ole myyntituote, eikä siten myöskään sitä tulisi lainsäädännöllisesti niin verottaa tai kohdella”, Heinonen toteaa.

”Onko hallitus valmis korjaamaan lakia niin, että aiempi toimiva käytäntö omavalmisteisten alkoholituotteiden käytöstä voidaan palauttaa mahdollisimman pian?”

