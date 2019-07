Tutkija perussuomalaisten ryhmän blokkaamisesta: ”Näyttää demokratian porttien sulkemiselta”

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo kansallismielisen ja populistisen Identiteetti ja demokratia –ryhmän (ID) sulkemisen pois Euroopan parlamentin vastuupaikoilta poikkeavan aiemmista käytännöistä. Hänen mukaansa tältä osin oltiin myös kunnioittamatta äänestystulosta.

”En ole varma, mihin tällä pyritään. Siitä olen varma, ettei ihmisten tyytymättömyys etabloituneisiin voimiin ainakaan tätä kautta vähene. Päinvastoin, tämä näyttää demokratian porttien sulkemiselta oman sisäänpääsyn jälkeen”, Jokisipilä kommentoi Facebookissa.

Suomesta ID-ryhmään kuuluvat perussuomalaisten europarlamentaarikot Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

”Olen hyvin huolissani siitä, mihin tämän tulee johtamaan. Tässä on nyt käytetty totalitaristisia keinoja toisinajattelijoita kohtaan”, Huhtasaari kommentoi poissulkemista lauantaina Ylelle.

Rkp:n europarlamentaarikko Nils Torvaldsin mielestä vertaus toisinajattelijoihin ei kuitenkaan toimi.

”Huhtasaaren vertailut ovat aina yhtä torsoja. Ryhmän kohtelun vertaaminen toisinajattelijoihin autoritaarisessa yhteiskunnassa ei toimi. Vielä kun hän kertoisi miten toisinajattelijat olisi siinä edes saanut asettua ehdolle niin tämä argumentti toimisi”, hän kirjoittaa Twitterissä.

ID-ryhmällä on 73 edustajaa Euroopan parlamentissa ja se on parlamentin viidenneksi suurin ryhmä. Ryhmään kuuluvat Ranskan Kansallinen liittouma, Italian Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Belgian Flanderin Vlaams Belang, Tshekin SPD, Viron Ekre, Tanskan kansanpuolue ja Suomesta perussuomalaiset. Ryhmä on muodostettu Italian Legan johtajan Matteo Salvinin aloitteesta.

Ylelle asiaa kommentoineiden suomalaismeppien mukaan ID-ryhmän kohtaaman epäluottamuksen taustalla ovat arvot. Vihreiden Heidi Hautala nostaa esiin myös Venäjä-yhteydet.

”Salvini on ollut kiinteässä yhteistyössä Kremlin kanssa saadakseen öljyrahaa puolueensa rahoittamiseen. Kun tällaisia uutisia tulee yhä useammasta maasta laitaoikeistolaisista puolueista, eihän siinä voi muuta kuin ajatella että parempi kun EU:n toimintakykyä ja mainetta varjellaan”, hän sanoo.

Milanon syyttäjänvirasto on aloittanut tutkinnan väitteistä, joiden Lega on saanut salaista rahoitusta Venäjältä. Lue tarkemmin: Italialaissyyttäjä aloitti tutkinnan väitetyistä Venäjä-rahoista – Salvini: ”Miten minä voisin tietää, mitä hän teki siellä?”

Myös Itävallan vapauspuolueen Venäjä-yhteyksistä on uutisoitu. Marine Le Penin johtama Ranskan kansallinen liittouma puolestaan on lainannut rahaa Venäjältä.

Muun muassa ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on kieltäytynyt yhteistytöstä ID-ryhmän kanssa juurikin Venäjä-myönteisyyden takia.

