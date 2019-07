Europarlamentti äänestää komission puheenjohtajasta ensi viikolla – Suomalaismeppi: Kaikki voi vielä muuttua täysin

Euroopan parlamentin on määrä äänestää ensi viikolla saksalaisen Ursula von der Leyenin valinnasta komission uudeksi puheenjohtajaksi. Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok) mukaan kaikki voi kuitenkin muuttua vielä täysin.

”Toivon että Ursula von der Leyen saa parlamentin enemmistön tuen, mutta mitenkään varmaa se ei ole. Oma keskustaoikeistolainen EPP-ryhmäni häntä ilman muuta tehtävään tukee, mutta sosialistiryhmän ja ex-liberaaliryhmän kannat ovat hajallaan. Neljänneksi suurin ryhmä vihreät ilmoitti jo äänestävänsä vastaan”, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Euroopan parlamentin sosialistiryhmä varoitti perjantaina kirjeessään, ettei se ehkä äänestä von der Leyeniä, joka edustaa EPP-ryhmää.

”Ryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla kärkiehdokasjärjestelmä sivuutettiin. Von der Leyenin ehdokkuus on sen tulosta, ettei kärkiehdokasjärjestelmää kunnioitettu. Se ei ole oikea viesti eurooppalaisille äänestäjille”, sosialistiryhmää johtava espanjalainen Iratxe Garcia toteaa kirjeessä Politicon mukaan.

Politicon arvion mukaan sosialistiryhmän käyttäytyminen äänestyksessä on avainasemassa. Komission puheenjohtaja tarvitsee parlamentilta absoluuttisen enemmistön tullakseen valituksi.

Henna Virkkunen myöntää, ettei nimitysprosessi mennyt suunnitelmien mukaan. Hän kuvailee von der Leyeniä silti hyväksi valinnaksi.

”Käänne on kieltämättä kaikille yllättävä. Henkilöä, joka ei millään tavalla ollut mukana toukokuussa käytyjen EU-vaalien keskusteluissa, on nyt esitetty komission puheenjohtajaksi. Vaikka prosessi ei mennyt alkuunkaan niin kuin poliittiset puolueet olisivat halunneet, se ei tarkoita että ehdokas pitäisi hylätä. Hän on monella tapaa hyvä valinta.”

”Stubbin olisi ollut mahdollista saada EU-parlamentissa laaja tuki”

Virkkusen mukaan kärkiehdokasmenettelyä täytyy kehittää. Hän linjaa, että jatkossa puolueiden pitää kärkiehdokasta valitessaan oikeasti hakea henkilöä, jonka valinnalle on mahdollisuus vaalien jälkeen saada laaja tuki sekä Eurooppa-neuvostossa että EU-parlamentissa.

”Se ei ole ihan helppoa kuten on jo nähty. Ei tarvinne erikseen muistuttaa, että juuri tästä näkökulmasta kokoomus esitti Alexander Stubbia viime syksynä EPP:n kärkiehdokkaaksi. Hänellä on vakuuttava tausta ja kokemus, mukaan lukien pitkä ministerikokemus pääministeriyttä myöten. Se painaa erityisesti päämiesten ja -naisten pöydässä valintoja tehtäessä. Myös poliittisen arvomaailmansa puolesta Stubbin olisi ollut mahdollista saada EU-parlamentissa laaja tuki”, Virkkunen kommentoi.

Hän painottaa lisäksi, että poliittisten ryhmien pitää EU-parlamentissa tehdä heti vaalien jälkeen paljon parempaa yhteistyötä.

”Nyt on kenenkään turha loukkaantua siitä, että päämieskokous käveli parlamentin yli.”

Von der Leyen tarvitsee EPP:n täyden tuen lisäksi noin 193 ääntä saadakseen enemmistön tuen valinnalleen. Alle 400 äänen saalista EU-myönteisiltä puolueilta pidettäisiin kuitenkin katastrofina, joka kyseenalaistaisi komission puheenjohtajan nimityksen legitimiteetin. Jean-Claude Juncker valittiin komission puheenjohtajaksi 422 äänellä vuonna 2014.

