”Laput silmillä laadittu laastariratkaisu” – Professorilta täyslaidallinen Rinteen hallituksen eläkekorotuksesta

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen kritisoi Perustuslakiblogissa Antti Rinteen (sd) hallituksen eläkekorotusta koskevaa esitystä. Esitys liittyy Antti Rinteen ennen vaaleja antamaan lupaukseen ”vappusatasesta”.

”Hallitusta on tuoreeltaan joko kiitelty korotuksista tai moitittu siitä, että vappusatanen on vesitetty vain 30-50 euron suuruiseksi. Vaikka pidänkin pienituloisten aseman parantamista tärkeänä, en tässä kirjoituksessa liity kumpaankaan joukkoon. Sen sijaan tarjoan kolmannen näkökulman vappusataseen. Julkisen vallan velvollisuuden sosiaalisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kautta tarkasteltuna nyt laadittu luonnos hallituksen esitykseksi on nimittäin yleisemmälle kritiikille altis. Kritiikkini ydin on siinä, että esitys on laput silmillä laadittu yksittäisen vaalilupauksen lunastava laastariratkaisu sellaisiin sosiaalisten oikeuksien turvaamista koskeviin ongelmiin, joita olisi lähestyttävä laajemmasta perspektiivistä”, Rautiainen kirjoittaa.

Rautiaisen mukaan sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa ydinongelmia ovat perustasoisten perusturvaetuuksien liian alhainen taso, toimeentuloturvajärjestelmän pirstaleisuus ja tiettyjen ihmisryhmien toimeentulotukiriippuvuus.

”Nyt hallituksen luonnostelema esitys vappusatasesta ei oikeastaan pura mitään näistä ydinongelmista. Pikemminkin vappusatanen syventää sosiaalisten oikeuksien puutteellisen toteutumisen taustalla olevia rakenteellisia ongelmia”, Rautiainen kritisoi.

Rautiaisen mielestä Rinteen hallitukselle voi osoittaa saman kritiikin kuin aiemmalle Juha Sipilän (kesk) hallitukselle, sillä Rinteen hallituskaan ei arvioi vaihtoehtoisia ratkaisuja esityksessään.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi tänään Ylen aamu-tv:ssä, että syksyllä kolmikantaisesti neuvotellaan siitä, miten pienimpiä työeläkkeitä voitaisiin korottaa.

Pekonen sanoi toivovansa, että hallituksella on tulevissa budjettiriihissä mahdollisuus katsoa ”kaikkiin etuuksiin lisäkorotuksia”. Tämä kuitenkin edellyttää työllisyysasteen nousua.

Pekosen mukaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmä ”on aikamoinen viidakko” ja etuuksia on tarpeen yhdistää.

Pekosen mielestä on kestämätöntä, että etuuksia voi jäädä hakematta, koska ei ole tietoa tai taitoa hakea niitä.

