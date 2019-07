”Opintotuessa ihmeellinen takaisinmaksukorko”, sanoi kokoomusjohtaja SuomiAreenassa – Opetusministeri Andersson: ”Päättäjillä peiliin katsomisen paikka”

Sekä opetusministeri Li Andersson (vas) että kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie näkevät kehitettävää opiskelijoiden opintotukijärjestelmässä. Aiheesta keskusteltiin Suomi Areenassa Porissa tänään maanantaina.

Opiskelijoiden toimeentulosta ja jaksamisesta on keskusteltu vilkkaasti tässä kuussa Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n kannanoton seurauksena.

Anderssonilta ja Talvitieltä kysyttiin Suomi Areenan keskustelussa opiskelijoiden valmistumistahdista ja opintotuen maksukuukausista.

”Lainsäätäjä on luonut ristiriitaisia paineita opiskelijoille, koska on samanaikaisesti sanottu, että teidän pitää valmistua nopeasti, mutta te ette saa opintotukea siihen, vaan teidän pitää käydä töissä, koska valtion talous ei anna myöden opintotukijärjestelmän kehittämiseksi riittäväksi. Tältä osin päättäjilläkin on peiliin katsomisen paikka, mitä opintotukijärjestelmään tulee”, opetusministeri Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan opintotuki poikkeaa sosiaaliturvasta ja on sen vuoksi jäänyt jälkeen tasoltaan.

Talvitien mielestä opintotuen nostamisen, tulorajojen ja työssäkäynnin yhtälö vie liikaa opiskelijoiden energiaa. Hän ihmetteli myös opintotuen takaisinmaksun korkoa.

”Opiskelijat tällä hetkellä miettivät ihan liikaa sitä, että jos saan kesätyön, voinko tehdä töitä, edes tienata – jos saan kesätyön – että tulorajat eivät mene yli, ettei tarvitse seuraavana talvena palauttaa opintotukea. Se on todella ihmeellistä, että se verrataan sellaiseen sosiaalietuuteen ja siihen on laitettu myös takaisinmaksukorko. Eihän missään muussakaan sosiaali- tai vastaavissa etuuksissa ole takaisinmaksukorkoa. On paljon tekemistä ja kehitettävää opiskelijan lähtökohdasta”, Talvitie sanoi.

Opiskelijan vuosituloraja on 11 973 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta. Jos tulorajat ylittyvät ja opiskelija ei peru tai palauta opintotukea vapaaehtoisesti, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Asiasta on säädetty opintotukilaissa.

