Sisäministeri Ohisalo SuomiAreenassa: Kansalaisaloitteiden raukeaminen estettävä – ”Ei saa pysähtyä vaaleihin”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) linjaa, että kansalaisaloitteiden pitäisi ”elää omaa elämäänsä” irrallaan muista lakialoitteista. Ohisalo sanoi Porin SuomiAreenassa käydyssä keskustelussa, että kansalaisaloitteiden ei pitäisi raueta vaalikauden päättyessä.

”On erittäin tärkeää se, että kansalaisaloitteet elävät ikään kuin omaa elämäänsä jatkuvasti, riippumatta siitä, mikä vaalikausi on meneillään, ketkä poliitikot pitävät valtaa. Että se ei pysähdy siihen, että kun keväällä käydään vaalit, kansalaisaloitteet raukeavat. Miksi raukeaisivat? Ihmiset ovat samaa mieltä asioista, vaikka vaalit olisivatkin välissä”, Ohisalo sanoi.

Antti Rinteen (sd) hallitus haluaakin korjata kansalaisaloitejärjestelmän epäkohtia. Hallitusohjelmassa linjataan, että järjestelmän kehittämistarpeet arvioidaan ”esimerkiksi varmistamalla, että aloite ei raukea vaalikauden vaihtuessa ja että muotoseikat eivät estä aloitteen sisällön toteuttamista”. LUE LISÄÄ: Satojen tuhansien suomalaisten allekirjoitukset roskiin? – Antti Rinteen hallitus puuttuu asiaan, uusi 15 vuoden ikäraja tulee

Eduskuntavaaleja koskenutta keskustelua luotsannut tutkija Hanna Wass kysyi, miten estetään se, ”ettei kansalaisaloitteista tule tikittävä aikapommi”.

”Tarkoitan sillä sitä, että äänestäjät laittavat paljon aikaa ja voimaantuvat saada jotain aikaiseksi, ja eduskunta ei silti ota niitä vakavasti”, Wass tarkensi.

Viime eduskuntakaudella paljon keskustelua herätti esimerkiksi maksutonta toista astetta koskenut kansalaisaloite, joka kaatui muotoseikkaan. Tämän hallitus haluaa siis myös ohjelmansa mukaan estää jatkossa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) vastasi kokevansa, että eduskunta kyllä suhtautuu vakavasti kansalaisaloitteisiin.

”Eduskunta on tähän mennessä ottanut kansalaisaloitteet vakavasti. Ne työllistävät eduskuntaa paljon, se on sanottava ääneen. Ja se on ehkä hyvä asia. Silloin pitää muistaa, että eduskuntahan käsittelee kaikkia niitä lakiesityksiä, jotka hallituskin antaa. Kaikkeen pitää löytää aikaa. Se on ehkä jäänyt kansalaisille vähän vähemmälle huomiolle, että kyllähän se kansalaisaloite myös työllistää eduskuntaa, koska lainsäätäminen ei ole niin yksinkertaista ja helppoa. Se pitää tehdä kunnolla”, Henriksson sanoi.

Hän otti esimerkiksi suostumusta koskevan kansalaisaloitteen.

”Se on erittäin hyvä kansalaisaloite mutta se pitää tehdä niin hyvin, että saadaan rikoslakimuutos, joka toimii juuri sillä tavalla, kuin aloitteessa peräänkuulutetaan”, Henriksson sanoi.

Ohisalo piti kansalaisaloitetta hyvänä ja poliitikkoja kirittävänä asiana.

”Ajattelen, että kansalaisaloitteilla on valtava rooli. Viime viikkoina saimaannorppien tilanne, kuolleet kuutit – yhdessä päivässä menee kansalaisaloite läpi siitä, että nyt täytyy verkkokalastus kieltää siellä alueella. Vihreät on pitänyt tästä ääntä vuosia, mutta kun kansa yhtäkkiä keksii, että me voimme tähän asiaan vaikuttaa, tämä on meille tärkeää, uhanalainen laji on heikossa tilanteessa, niin hienolla tavalla kansalaiset mobilisoituvat”, Ohisalo sanoi.

”Kun me poliitikot välillä muhimme asioiden kanssa emmekä saa syystä tai toisesta asioita eteenpäin, niin kansalaiset on lähteneet näyttämään, että hei, nyt vauhtia, tehkää jo, miksi ette toimi. Minusta se on hienoa.”

