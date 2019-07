Jussi Halla-aho väestönvaihdoksesta SuomiAreenassa: ”Meillä kaikilla on intuitiivinen näkemys siitä, onko vastaantulija suomalainen”

Perussuomalaisten puoluepäivässä Porin SuomiAreenassa keskusteltiin muun muassa väestönvaihdos-termistä, jota perussuomalaisissa on käytetty. Termin käyttö on noussut esiin tässä kuussa myös mediassa, muun muassa Helsingin Sanomissa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon lisäksi termiä on käyttänyt perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra.

LUE MYÖS: Antti Rinne Jussi Halla-aholle: ”Jos se 100–200 miljoonaa ihmistä lähtee Afrikasta liikkeelle, niin pistetäänkö me rautaa rajalle?”

Väestönvaihdoksesta puhuu myös perussuomalaisten tuore puoluesihteeri Simo Grönroos, joka veti SuomiAreenan keskustelua tiistaina.

Jussi Halla-aho sanoi, ettei hänen mielestään voida aukottomasti sanoa, kuka on esimerkiksi suomalainen. Halla-ahon mukaan perussuomalaisia yritetään pakottaa määrittelemään, mikä on se väestö, joka vaihtuu, eli kyse on Halla-ahon mukaan suomalaisuuden määritelmästä.

”Minä en pysty antamaan tyhjentävää määritelmää sille, kuka on tai ei ole suomalainen. Se on tapauskohtaista”, Halla-aho sanoi.

”Uskoisin, että meillä kaikilla on aika lailla yhteinen, sellainen intuitiivinen näkemys siitä, että onko vastaantuleva henkilö suomalainen vai ei. Ja tämä on paljon monimutkaisempi kysymys kuin se, että mikä sen vastaantulijan ihonväri on, tai mitkä hänen sukujuurensa ovat. Me ei voida esimerkiksi lähteä siitä, että jokainen Suomessa syntynytkään henkilö kuuluisi tähän ryhmään”, Halla-aho sanoi.

”Ehkä voidaan ajatella niin, että suomalaisia ovat meidän mielestämme ne, joita lehdistö kutsuu nykyään kantasuomalaisiksi. Selvästikin jotain termiä tarvitaan sille asialle”, Halla-aho sanoi.

Myös Purra puhui intuitiivisesta näkemyksestä.

”Tässä kun nyt katselee eteensä, niin voi ajatellakin, että väestönvaihdoksesta puhuminen on täysin foliohattuilua, täällä näkyy suomalaisia ihmisiä joka puolella. Mutta kyllä se tuolla Uudellamaalla, Helsingissä ja Espoossa liikkuessa, ihan intuitiivisesti ja ulkoisten ominaisuuksien perusteella, olisin sitä mieltä, että meidän väestöpohjamme muuttuu koko ajan. Samaa argumenttia voi tukea myös tilastoilla”, Riikka Purra sanoi.

Väestönvaihdos-termistä käytävä keskustelu on osin liittynyt Perussuomalaisten Nuorten tapaukseen, kun julkisuudessa on puitu nuorisojärjestön toimijoiden etnonationalisisia kantoja.

