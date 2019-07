Aktiivimallin hyväksynyt ex-ministeri ihmettelee Rinteen hallituksen linjauksia: ”Olen hämmentynyt”

Edellisen Juha Sipilän (kesk) hallituksen työministeri Jari Lindström (sin) kirjoittaa blogissaan aktiivimallista käydystä keskustelusta, jota käytiin tiistaina Porin SuomiAreenan puheenjohtajatentissä.

Lindström hyväksyi aktiivimallin työministerinä toimiessaan. Hän on sanonut suurimmaksi ministeriaikansa virheeksi sen, että päästi aktiivimallin läpi sellaisenaan, valuvian kanssa. LUE LISÄÄ: Jari Lindström Duunitorille: ”Suurin virheeni oli, että laskin aktiivimallin läpi”

”Koska minulla on ollut sormeni pelissä aktiivimallin hyväksymisessä, niin totean täältä katsomosta olevani hämmentynyt”, Lindström kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan tiistaina käydystä aktiivimallikeskustelusta.

Antti Rinteen (sd) hallituksessa on sisäistä vetoa aktiivimallista. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty”. Keskustassa on halua odottaa lokakuussa julkaistavia tuloksia aktiivimallin työllisyysvaikutuksista, kun taas etenkin vasemmistoliitossa nähdään, että aktiivimalli tulee purkaa heti. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hallitus voi vielä syksyllä päättää muunlaisista työllisyyttä tukevista toimista aktiivimallin korvaamiseksi, jos lokakuussa ilmenee, että mallilla oli työllisyysvaikutuksia.

LUE MYÖS: Ministeri Aino-Kaisa Pekonen Ylellä: Aktiivimalli puretaan, vaikka tulisi uutta tietoa työllistävyydestä

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi SuomiAreenan puheenjohtajatentissä, että hallituksessa keskusta toivoo hallitusohjelman kirjausta noudatettavan siten, että aktiivimallista luovutaan vasta, kun korvaavia työllisyystoimia on, kun taas vasemmistoliitto haluaa purkaa mallin heti. Jari Lindströmin mielestä Essayah oli kommentissaan ”asian ytimessä”.

Lindström toistaa olevansa aktiivimallin korjaamisen kannalla.

”Jos aktiivimalli poistetaan kokonaan, se tuo omavastuupäivät takaisin seitsemään(kustannusneutraalius). Pelkkä leikkurin poistaminen vie mielestäni pohjan koko mallilta. Siksi olen itse tuon valuvian korjaamisen kannalla”, Lindström kirjoittaa.

LUE MYÖS: Työministeri Harakan kiire purkaa aktiivimalli ihmetyttää – ”Näinkö te todella sovitte? Voi kiinnostaa luottoluokittajiakin”