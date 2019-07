”Isis-naiset” esillä SuomiAreenassa – Antti Häkkänen varoittaa ”hallitsemattomasta tilanteesta”

Porin SuomiAreenassa tiistaina käydyssä puheenjohtajatentissä vilkasta keskustelua herätti Syyrian leirillä olevien suomalaisten, niin sanottujen ”Isis-naisten” tilanne.

Hallitus ei tällä hetkellä suunnittele leirillä olevien niin sanottujen ”Isis-naisten” tai heidän lastensa evakuointeja leiriltä Suomeen. Toisaalta hallitus on kertonut selvittävänsä tilannetta ja ratkaisumahdollisuuksia. Leirin olot ovat karut ja omaisten sekä avustusjärjestöjen mukaan etenkin pienet lapset ovat vaarassa leirillä.

”Me tiedämme, että [Syyrian] leiri kokonaisuudessaan on internointileiri, jossa kurdihallinnolla… on käsitys siitä, että tuolla leirillä olevat aikuiset ihmiset ovat epäiltyjä. Meillä ei ole tietoa, ovatko suomalaiset epäiltynä. Todennäköisesti ovat”, pääministeri Antti Rinne (sd) kuvasi tilannetta SuomiAreenan tentissä.

Oppositiojohtajat Jussi Halla-aho (ps), Antti Häkkänen (kok) ja Sari Essayah (kd) olivat sitä mieltä, että jos leirillä olevat aikuiset tulevat tai otetaan Suomeen, todisteiden hankkiminen Suomesta käsin tutkinnan aikana on miltei mahdotonta. Entinen oikeusministeri Häkkänen varoitti hallitsemattomasta tilanteesta, jos jokainen maa käsittelee ”Isis-aikuiset” erikseen.

”Suomen kannattaa EU:n puheenjohtajamaana ottaa prioriteettilistalle tietyt maahanmuuttoon tai Syyrian sotaan liittyvät kysymykset, edistää niitä prioriteettilistan kärkipäässä, niin että oikeasti kansainvälinen rikostuomioistuin saadaan aikaiseksi, niin että oikeasti tähän löytyy kansainvälinen ratkaisu ja niin että oikeasti ei synny hallitsematonta tilannetta, jossa jokainen jäsenmaa ottaa omien oikeusvaltioperiaatteidensa mukaisesti puhdasoppiseen oikeusprosessiin kotimaahan, jossa tiedetään, että todisteiden hankinta on jo aiempina vuosikymmeninä Suomessa ollut – niin Ruanda-keisseissä kuin monissa muissakin – aivan mahdotonta. EU-puheenjohtajuutta pitää käyttää nyt tähän asiaan”, kokoomuken varapuheenjohtaja Häkkänen sanoi.

”On aivan selvää, että jos nämä naiset käydään hakemassa leireiltä Suomeen, ketään heistäkään ei saada tuomittua, koska näitä rikoksia on mahdotonta käytännössä tutkia Suomesta käsin siten, että meidän meidän standardimme täyttävällä tavalla voitaisiin syyllisyys osoittaa. Tästähän tässä on kyse”, Jussi Halla-aho sanoi.

”Olisi äärimmäisen järkevää, että Suomi edistäisi sitä kansainvälistä niin sanottua ad hoc -tuomioistuinta, jota Ruotsi esitti, jotta siellä paikan päällä voitaisiin tutkia nämä teot, jolloinka nämä todisteet olisi myöskin mahdollista paljon helpommin saada kuin täältä Suomesta käsin”, Essayah ehdotti.

Hallituspuolueiden edustajat olivat sitä mieltä, että suomalainen oikeusprosessi toimii. He korostivat lasten näkökulmaa asiassa.

”Suomi on oikeusvaltio ja oikeusvaltiossa noudatetaan oikeusvaltion periaatetta.

Meidän pitää tutkia, meidän viranomaiset tutkivat, poliisi tutkii. Jos nämä ihmiset tulevat Suomeen, niin varmasti alkaa esitutkinta ja jos on riittävästi todisteita, niin he joutuvat syytteeseen ja tuomioistuimet tuomitsevat. Tärkeää on se, että Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi.

”Yhtä ainuttakaan aikuista sieltä ei Suomeen pitä hakea. He ovat Suomen kansalaisia, ja jos he itse tänne tulevat, heidät asetetaan täällä rikosoikeudelliseen vastuuseen ja tullaan sitä prosessia pitkin sitten tuomitsemaan”, keskustan varapuheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan viranomaiset, lastensuojelu ja koulutoimi tekevät yhteistyötä mahdollisesti Suomeen palaavien suhteen.

”Suomen valtion tehtävä on totta kai tehdä kaikkensa siinä, että lapsen etu ja oikeudet toteutuvat, ja sitä hallitus selvittää”, Ohisalo sanoi.

